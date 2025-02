20 ans des Invincibles : Ces enfants de la série ont bien grandi!

Les 20 ans de la série Les Invincibles étaient soulignés ce samedi soir à En direct de l'univers. Pour l'occasion, l'animatrice France Beaudoin avait repêché François Létourneau, Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre Paquin et Patrice Robitaille pour rendre hommage à la populaire émission.

Si l'édition aura été marquée par une jolie nostalgie, avec des acteurs ayant contribué à bâtir la renommée de la série (les détails ici), le passage des années n'aura été que plus évident lorsque les jumeaux Mathieu et Olivier Loignon, qui incarnaient à l'époque Alexandre, le fils du personnage de Marilyse Bourke, de même que Julien et Émile Bélanger, qui incarnaient Arthur, le fils de Carlos Fréchette (Pierre-François Legendre) ont débarqué sur le plateau. Les convives de la soirée, qui les ont aussitôt reconnus, étaient tout sourires de pouvoir renouer avec ces jeunes garçons devenus des hommes.

Voyez deux photos ci-dessous.