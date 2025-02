Les 20 ans des Invincibles à En direct de l'univers : Invaincue nostalgie

Un épisode bien spécial attendait les fans d'En direct de l'univers ce soir, alors que France Beaudoin avait réuni une partie de la distribution de la série Les Invincibles pour souligner ses 20 ans.

En effet, non pas un ni deux, mais bien quatre comédiens nous présentaient ce samedi les chansons berçant leur vie respective. Et nous n'avons guère été déçus par les choix de Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre Paquin, François Létourneau et Patrice Robitaille! L'occasion a été pour les téléspectateurs de constater une amitié encore intacte, malgré le passage des années. Une réunion de famille donc, présentant des chansons issues d'événements marquants qu'ils ont vécus ensemble.

La série a ainsi été célébrée en long et en large, que ce soit avec la participation de Kim Bingham, la voix derrière la chanson-thème « The Heroes Take », ou encore plusieurs acteurs de l'ombre de la populaire production télévisée, comme l'accessoiriste Mario Racicot et le directeur photo Ronald Plante. Le scénariste et réalisateur des Invincibles, Jean-François Rivard, était lui aussi de retour. L'acteur derrière Charles dans la série, David Savard, a également voulu rendre lui rendre hommage avec une interprétation bien sentie de « Puits sans fond ».

Une des meilleures mises en scène de la soirée aura sans contredit été le moment où Catherine Trudeau, qui incarnait la défunte Lyne-la-pas-fine dans la série, est sortie de sa tombe en trombe, sur les airs de « Back in Black ». La toujours aussi énergique Marjo n'a pas lésiné sur les efforts, elle aussi, en reprenant son succès « Ilégal », une chanteuse coup de coeur des quatre invités de l'épisode.