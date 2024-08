Parmi les perles que nous retrouverons dès l'automne à En direct de l'univers s'ajoute une émission spéciale qui pourrait faire plaisir à un grand nombre de téléspectateurs.

En effet, France Beaudoin et son équipe souhaitent souligner les 20 ans de la série culte Les invincibles.

Ainsi, on peut penser que l'animatrice recevra sur son plateau les quatre comédiens principaux de la série; François Létourneau, Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre Paquin et Patrice Robitaille.

On pourrait aussi savourer des apparitions des comédiennes Catherine Trudeau, Kathleen Fortin, Émilie Bibeau et plusieurs autres.

Dans Les invincibles, Rémi, Carlos, Pierre-Antoine et Steve ont 29 ans, ou à peu près. Ils voient la trentaine frapper à leur porte et sont hantés par un terrible constat : celui de ne pas avoir assez profité de la vie. Ayant passé leur vingtaine à bâtir des relations amoureuses durables, ils décident donc de vivre, ensemble, une année sabbatique empreinte d'exploration, de liberté et de conquêtes. Et pour s'assurer du sérieux de leur démarche, ils conviennent d'un pacte régi par une charte.

Notons que l'émission, diffusée de 2005 à 2009 à Radio-Canada, est disponible pour visionnement en rafale sur ICI Tou.tv Extra. Pourquoi s'en priver?

La 16e saison d'En direct de l'univers sera présentée à compter du samedi 14 septembre à 19 h.