Deux comédiens chouchous des téléspectateurs auront leur En direct de l'univers

Croisée lors du lancement de la programmation 2024-2025 de Radio-Canada, l'animatrice et productrice France Beaudoin a bien voulu nous dévoiler quelques noms de personnalités qui seront reçues sur le plateau d'En direct de l'univers cet automne.

Ce matin, nous vous dévoilions le nom d'une animatrice qui aura cette chance. « Il était temps! » nous disait l'animatrice à ce sujet.

On savait aussi que Janette Bertrand soulignerait ses 100 ans sur le plateau de France Beaudoin.

À ceux-ci s'ajoutent deux comédiens que vous adorez, Sophie Prégent et Antoine Bertrand. Pourra-t-on voir les conjoints respectifs de ces deux artistes, Charles Lafortune et Catherine-Anne Toupin, se commettre en chanson? On peut penser que oui.

Mel Charlot et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques vivront aussi leur univers musical en compagnie de France Beaudoin et sa talentueuse équipe.

Rappelons que Fabiola Aladin, Pierre Houle et Normand D'amour avaient aussi été confirmés comme invités.

Nous pouvons déjà parler d'une 16e saison qui s'annonce phénoménale avec ces invités.

En direct de l'univers reprendra du service le samedi 14 septembre à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.