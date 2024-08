Cette animatrice aura enfin droit à son En direct de l'univers

Croisée lors du lancement de la programmation de Radio-Canada, la formidable France Beaudoin, dont c'était l'anniversaire récemment, a bien voulu nous donner quelques indices concernant la 16e saison d'En direct de l'univers.

On se souviendra que trois invités de la nouvelle saison ont été annoncés ici.

À ceux-ci s'ajoutera Ève-Marie Lortie, qui sera célébrée en musique par ses pairs.

En entrevue, l'animatrice et productrice France Beaudoin confirme notre ressenti initial face à cette nouvelle : « Il était temps, tu peux le dire! »

Comme on le sait, Ève-Marie Lortie était à la barre de Salut Bonjour Week-end jusqu'à tout récemment, avant de décrocher le mandat de Salut Bonjour, après le départ de Gino Chouinard. Elle commençait d'ailleurs son nouveau mandat hebdomadaire ce matin.

On peut donc s'attendre que ses collaborateurs des deux éditions de Salut Bonjour viennent la surprendre à En direct de l'univers.

Rappelons que lors de cette 16e saison, nous aurons aussi l'occasion de fêter en compagnie de Janette Bertrand ses 100 ans, un jalon formidable pour une femme qui a aidé à faire avancer le Québec.

L'animatrice se montre fébrile à l'idée de cette célébration : « Je ne peux pas te dire comment on a hâte. Ça, c'est une affaire... Quand elle avait 95 ans, on lui dit "on se revoit à 100 ans" et après tu te croises les doigts, tu comprends. Là on y arrive enfin et elle, elle est sûre de sa shot. Elle est formidable! »

C'est avec une impatience non dissimulée que nous attendons le retour en ondes d'En direct de l'univers, à compter du samedi 14 septembre à 19 h.

« On commence la saison avec une spéciale de quelque chose », nous dit l'animatrice, mystérieuse. « Il faudra être là à 19 h moins une pour savoir de quoi je parle! »

Nous serons là France, nous serons là!