Oeuvres (14)Voir tout
Voir les films de Pierre Houle sur Cinoche.com
Indéfendable : Sans trace
2026 - Aujourd'hui
Script-éditeur
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Script-éditeur,Auteur,Conseiller à la scénarisation
En cours
Au secours de Béatrice
2014 - 2018
Réalisateur
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2003
Meilleure réalisation série dramatique
Bunker, le cirque
Prix Gémeaux
1998
Meilleure réalisation série dramatique
Omertà II, La loi du silence
Prix Gémeaux
1996
Meilleure réalisation série dramatique
Omertà, La loi du silence