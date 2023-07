Série noire

Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau après l’échec critique de leur populaire mais invraisemblable série juridico-policière La loi de la justice, sont contraints d’en écrire la suite. Pour sauver leur honneur et apporter un souffle de vérité à leur deuxième saison, ils se lanceront dans une folle quête d’inspiration qui les amènera à infiltrer, à leurs risques et périls, les milieux policier, juridique et criminel. Jusqu’où nos deux aventuriers de la scénarisation iront-ils pour s’assurer de la vraisemblance de leur oeuvre? Les aventures de nos deux scénaristes risquent fort de devenir plus improbables et farfelues encore que celles de leurs personnages…