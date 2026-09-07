Mésaventure loufoque pour Pierre-Yves Roy-Desmarais en tournage

Nous avons appris, en juin dernier, que Pierre-Yves Roy-Desmarais incarnerait Oscar Bougie, le personnage principal d'une nouvelle série dont il est aussi coauteur, une comédie d'action ambitieuse à saveur satirique nommée Détective numéro un. Ambitieuse parce que de l'action, il y en aura beaucoup, de nombreuses scènes mouvementées qui nécessitent parfois des cascades.

Certains pourraient croire que la production aurait fait appel à un cascadeur pour les réaliser, mais ce n'est pas le cas. Lors d'une visite du plateau de tournage vendredi dernier, le coauteur et réalisateur Alec Pronovost nous dévoilait que Pierre-Yves Roy-Desmarais, l'homme aux multiples talents, réalise lui-même ses propres cascades, sous la supervision d'un professionnel, bien sûr. « Ça me tente de faire mon Jackie Chan! », lui a révélé ce dernier lors d'une session de brainstorming , durant le processus créatif.

Rencontré cette même journée, le comédien qui personnifie Oscar Bougie se montrait emballé par ce volet excitant du projet. « Ça fait partie de l'attrait du show, je trouve. Ça brasse beaucoup. C'est cool parce que je fais mes cascades, mais ce n'est pas impressionnant, c'est plus goofy et drôle. »

C'est la version molle de Tom Cruise, si tu veux!

En lui demandant à la blague s'il s'était blessé en tournant, il nous a lancé, plus sérieusement : « Oui, je me suis fait mal à quelques reprises. J'ai même eu une commotion! ... Une petite. »

Je casse beaucoup de tables. Oui, je tombe face première sur des tables. Il y en a une qui n'a pas cassé tout à fait comme je pensais. J'ai reçu un coup de poing de la table!

Un mauvais détective, pro de la décoration, qui casse beaucoup de tables, parfois même avec son visage; tout ce qu'il faut pour nous faire rire un bon coup, quoi! Voilà un projet que nous avons particulièrement hâte de découvrir.

François Létourneau qui interprète Denis Blanchard, l'oncle d'Oscar, un personnage avec une mauvaise hygiène et un penchant pour l'alcool, n'avait que de bons mots pour son coéquipier de jeu.

Pierre-Yves est vraiment talentueux. Je te dis, j'ai rarement vu autant de talent.

« Il est seul à avoir cette énergie-là. Il est capable de faire des cascades et d'être vrai aussi, quand il joue. Pierre-Yves, il est bon. Il se pitche sur du plywood! »

Il faut savoir que ces péripéties rocambolesques auront lieu dans le cadre d'une enquête sur le vol d'un bibelot à Repentigny, menée par Oscar et Denis, en compagnie des amies du jeune détective, rencontrées lors d'une formation en design intérieur au CÉGEP. Un clan surnommé les girlz. « Elles sont super bonnes, les filles (Dounia Ouirzane, Estelle Fournier, Jasmine Lemée). Elles sont vraiment drôles », nous confie François. Découvrez l'ensemble de la distribution tout étoile ici.

Cette enquête, qui pourrait sembler banale, va pourtant permettre à Oscar de lever le voile sur des secrets enfouis dans son passé, jusqu'à avoir le sort du Québec entre les mains. Aurons-nous des inquiétudes pour ce personnage? « Je ne sais pas. Il va falloir l'écouter. Mais ça serait bien plate que le Québec saute. Je dis ça de même », conclut son brillant interprète.

Il faudra patienter jusqu'à l'hiver 2027 avant de pouvoir découvrir l'univers insolite de Oscar Bougie dans la série Détective numéro un, qui sera diffusée sur Crave.