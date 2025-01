Un quatuor comme invités à En direct de l'univers la semaine prochaine

Dimanche prochain à En direct de l'univers, les téléspectateurs et téléspectatrices auront droit à une émission bien spéciale.

En effet, France Beaudoin et son équipe extraordinaire préparent une émission pour souligner les 20 ans de la série culte Les invincibles.

Ainsi, on pourra renouer, d'une certaine manière, avec Rémi, Carlos, Pierre-Antoine et Steve, qui décidaient il y a 20 ans qu'ils n'avaient pas assez profité de la vie et qui se lançaient dans une année sabbatique empreinte d'explorations et de sexualité.

Ainsi, François Létourneau, Patrice Robitaille, Rémi-Pierre Paquin et Pierre-François Legendre prendront place sur la pastille pivotante avec France Beaudoin pour plonger dans un univers musical bigarré.

En outre, on peut s'attendre à des apparitions d'autres comédiennes et comédiens de la série : Catherine Trudeau, Amélie Bernard, Judith Baribeau, Émilie Bibeau, Germain Houde et plusieurs autres.

On peut aussi s'attendre à entendre des chansons qui ont marqué les téléspectateurs en jouant dans la série.

Chose certaine, cette soirée sera assurément truffée de clins d'oeil à cette série marquante de notre culture québécoise.

C'est à ne pas manquer, le samedi 1er février à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.