Découvrez le nouveau rôle de Claude Legault

Ce mardi, nous avons eu le plaisir de visiter le plateau de tournage du film Hantée, le nouveau projet de l'autrice India Desjardins (23 décembre) et du réalisateur Rafaël Ouellet.

Dans celui-ci, on fait la rencontre de Mathilde, une adolescente marginale, qui doit déménager en région avec sa famille pour une raison qu’elle aimerait enfouir au fond d’elle-même. En emménageant dans sa nouvelle maison, elle découvre qu’un fantôme y habite. Ce fantôme est celui d’Isabeau, une femme du 19e siècle très sympathique et amicale qui s’est modernisée au fil de ses 150 ans d’errance. Ces deux personnages se lieront d’amitié et s’aideront mutuellement à traverser (pour l’une) la vie et (pour l’autre) la mort. Tout en dénouant des injustices qu’elles ont vécues, ancrées dans leurs époques respectives, elles développent des liens profonds, qui leur permettront de trouver la paix.

Dans le rôle principal, celui de Mathilde, on retrouve la nouvelle venue Jade Brind'Amour, qui s'est approprié un personnage fougueux et curieux.

À ses côtés, plusieurs acteurs chevronnés s'ajoutent à la distribution, notamment Virginie Fortin, qui incarnera le fantôme Isabeau. Un rôle qui permet à la comédienne de changer de look, comme vous pourrez le voir dans nos images.

Voyez les photos de notre visite de plateau ci-dessous.

Évelyne Brochu et François Létourneau incarnent les parents de Mathilde, tandis que le talentueux Claude Legault s'invite dans l'histoire en tant que travailleur de la construction. Nous avons hâte d'en savoir plus sur ce rôle.

Ce sera un véritable bonheur de tous les retrouver à l'écran, dans ce projet de genre qui nous rend particulièrement curieux.

Hantée doit prendre l'affiche dans les cinémas du Québec à l'été 2026.