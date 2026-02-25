Une bande-annonce accrocheuse pour le film fantastique Hantée

Immina Films dévoile aujourd'hui la bande-annonce du film fantastique familial Hantée, une création d'India Desjardins qui met en vedette une distribution toute étoile.

Dans cette proposition, on fait la rencontre de Mathilde, une adolescente marginale, qui doit déménager en région avec sa famille pour une raison qu’elle aimerait enfouir au fond d’elle-même. En emménageant dans sa nouvelle maison, elle découvre qu’un fantôme y habite. Ce fantôme est celui d’Isabeau, une femme du 19e siècle très sympathique et amicale qui s’est modernisée au fil de ses 150 ans d’errance. Ces deux personnages se lieront d’amitié et s’aideront mutuellement à traverser (pour l’une) la vie et (pour l’autre) la mort. Tout en dénouant des injustices qu’elles ont vécues, ancrées dans leurs époques respectives, elles développeront des liens profonds, qui leur permettront de trouver la paix.

C'est la jeune Jade Brind'Amour qui porte le rôle principal, alors qu'elle sera accompagnée à l'écran par François Létourneau, Évelyne Brochu, Virginie Fortin, Emma Bao Linh, Claude Legault et plusieurs autres.

Voyez la bande-annonce ci-dessus.

Écrit par India Desjardins (23 décembre, Le journal d’Aurélie Laflamme) et réalisé par Rafaël Ouellet (Arsenault et Fils, Camion), le film prendra l’affiche partout au Québec dès le 9 octobre 2026.

À l’image des classiques qui ont marqué l’imaginaire collectif comme Beetlejuice, E.T. l’extra-terrestre ou Casper, Hantée marie humour, émotion et surnaturel dans une aventure qui parlera aux jeunes comme aux adultes.

Nous avons très hâte de voir le résultat final! Et vous?