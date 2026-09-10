Pierre-Yves Roy-Desmarais signe la musique de cette série prometteuse

Le tournage de la première saison de Détective numéro un tire à sa fin. Vendredi dernier, nous avons eu la chance d'être invités sur le plateau pour observer le travail remarquable de toute l'équipe.

Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui tient le rôle d'Oscar Bougie, un détective raté qui s'est recyclé en design intérieur, n'avait que de bons mots à l'égard de sa troupe qui n'a pas chômé cet été en raison d'un horaire très condensé. « Ce sont de grosses journées, extrêmement chargées, mais on est dans les temps, donc tout va bien. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment une bonne équipe... et que je suis excellent! » Il a ensuite souligné plus sérieusement que cette réussite, il la doit aussi à la distribution d'actrices et d'acteurs émérites que ses coauteurs (Alec Pronovost, Samuel Cantin) et lui-même ont choisis avec soin. Diane Lavallée, François Létourneau, Laurence Leboeuf et Claude Meunier, pour ne nommer que ceux-là.

On se disait : " Ils diront non, on pensera à quelqu'un d'autre après ", mais tous nos choix numéro un ont accepté. On était super contents.

« Ce sont tous de grands acteurs que j'admire. On est vraiment choyés. On trouve rapidement notre "groove". À la fin de chaque scène, on est satisfaits et on rit. Pour vrai, je ne pourrais pas demander mieux. » Pour connaître la distribution complète de la série Détective numéro un, cliquer ici. Une chose est certaine, ce projet bouillonne de talent depuis le tout début. Dès l'écriture, une chimie s'est rapidement installée, comme l'a souligné le réalisateur et coauteur Alec Pronovost. « Nous trois ensemble, on peut être une belle somme de nos forces, comme un petit band de musique, si on veut. »

L'écriture, c'était juste du gros, gros fun.

Ce qui a abouti en une série prometteuse, une comédie d'action à la sauce hollywoodienne et inspirée des Austin Power, Ace Ventura, OSS 117 de ce monde. Un univers à la fois complètement absurde, mais empreint de moments touchants. Un récit qui s'avère être une quête identitaire pour son protagoniste, finalement. « Oscar n'a jamais connu ses parents. Il a été élevé par son oncle. Il se demande : " c'est quoi, la famille?" », nous confiait son interprète. Même si on a l'habitude qu'il nous fasse rire, on peut s'attendre à ce qu'il nous soutire une larme, cette fois. Le comédien nous impressionnera même en effectuant ses propres cascades. Comme si ce n'était pas assez, Pierre-Yves porte un énième chapeau.

Il y a des moments musicaux dans la série qui sont des créations originales de moi.

« Disons qu'il y a un drame qui arrive, une scène au ralenti avec le personnage qui vit quelque chose sur de la musique. On s'est dit que si on pouvait avoir de la musique originale pour décrire ce que le personnage vit, ça serait cool. C'est ce que j'ai fait! » Lorsqu'on lui a demandé s'il existait un talent qu'il ne possédait pas, il a répondu : « Non! (Rires) C'est une joke! Je suis à chier pour dessiner et je ne jongle pas. »

Vous pourrez donc être témoins des multiples talents de Pierre-Yves Roy-Desmarais cet hiver. Mais attention, ce sera à vos propres risques et périls, comme l'auteur, acteur, cascadeur et compositeur tenait à vous en avertir.

Il y a du monde qui va se faire tirer. Ça va être cool, mais il y a le danger de rire extrême.

Détective numéro un sera diffusé cet hiver, sur Crave.