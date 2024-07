Pierrette Robitaille nous donne des nouvelles de Diane Lavallée

En mai dernier, nous apprenions, à regret, que la comédienne Diane Lavallée était atteinte d'un cancer du sein. Elle l'annonçait ici. Depuis, celle-ci s'est faite discrète, avec raison, pour prendre soin de sa santé.

Voilà qu'on la retrouve au coeur d'une formidable distribution féminine dans le film Nos Belles-soeurs de René Richard Cyr, en salles partout au Québec depuis ce jeudi.

Dans le long métrage, qui vaut largement le détour, celle-ci forme un duo surprenant avec Pierrette Robitaille, celui d'un couple fictif qui traverse une épreuve personnelle.

De passage à Québec pour la tournée promotionnelle du film, Pierrette Robitaille a bien voulu nous donner des nouvelles de sa covedette.

« Elle a une morale extraordinaire. Elle est très positive, cette femme-là », explique-t-elle d'emblée. « Je trouve qu'elle laisser aller. Pas qu'elle n'est pas combattive, au contraire. Mais ce n'est pas une fille qui va ressasser des choses dans sa tête. »

« Elle est là-dedans jusque-là », indique la comédienne, en faisant un signe de la main au-dessus de sa tête. « Elle doit commencer des traitements de chimiothérapie aujourd'hui. »

Pierrette Robitaille exprime son soutien indéfectible à sa grande amie : « Je lui ai dit "regarde, je suis là. C'est tout ce que tu dois retenir". » Elle ajoute : « Je trouve qu'elle est très bien entourée. Elle fait tout ce qu'il y a à faire. On va voir la suite, mais elle est très de bonne humeur. Elle reste elle-même. Elle n'est pas trop affectée moralement. Elle est assez positive. »

Elle nous raconte d'ailleurs une anecdote touchante. Lors de la première montréalaise pour Nos Belles-soeurs, Diane Lavallée a eu droit à une ovation de la foule présente, après que la productrice Denise Robert lui témoignait publiquement son soutien. « Je l'ai appelée après, pour lui raconter ce moment et elle était tellement émue. On ne le sait pas nous, les comédiens, quand les gens nous aiment. Je voulais que le message se rende à elle. C'était important. Je pense que le moment a été filmé et quelqu'un va lui envoyer. »

Madame Robitaille revient sur le plaisir qu'elle a eu à partager des scènes avec Diane Lavallée dans le film : « Diane et moi, on se connait beaucoup. On était tellement contentes de travailler ensemble. Moi, j'étais contente que ce soit elle et elle était contente que ce soit moi. C'est facile de travailler avec Diane, c'est une fille douce, féminine, délicate, contrairement à moi qui peut être [plus raide, NDLR]. C'était complémentaire. Puis, on jasait après nos scènes, on se confiait des affaires, on marchait un peu ensemble vers chez nous. »

La comédienne aborde la trame narrative encore tellement d'actualité pour leurs personnages : « Elles vivent leur homosexualité envers et contre tous. Mon personnage a de la drive. Elle aide l'autre qui en a peut-être un peu moins là-dedans. Elles ont de l'amour l'une envers l'autre, mais c'est assez particulier. On est dans un milieu un peu d'abus. »

Le film Nos Belles-soeurs est en salles partout au Québec.