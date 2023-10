Une ÉNORME surprise attend les téléspectateurs dans le dernier épisode de La petite vie

Chers lecteurs, nous avons tous été menés en bateau... et personne ne va s'en plaindre.

En effet, nous avons appris avec un IMMENSE bonheur, lors du visionnement de presse de La petite vie qui avait lieu ce lundi matin à Verdun devant public, que Serge Thériault sera finalement des nouveaux épisodes qui seront offerts dès demain, 3 octobre, sur l'Extra d'ICI Tou.tv! La production nous invite à dévoiler le tout à nos lecteurs, une journée avant le lancement des épisode.

Il s'agit d'une surprise colossale, qui ne manquera pas de ravir les très nombreux adeptes de la série. Évidemment, considérant sa condition de santé, cette apparition inattendue est un véritable cadeau pour nous tous.

Nous pourrons donc retrouver l'incomparable Môman, absente de ces nouveaux épisodes, parce qu'elle était partie en voyage, dans les deux dernières minutes de la série. Une conclusion qui ne manquera pas d'attirer les adeptes. En effet, si l'idée était de nous inciter à nous « garrocher » sur l'Extra, la stratégie va clairement marcher!

Nous avons eu l'occasion d'entendre le créateur de la série et interprète de Pôpa, Claude Meunier, sur le sujet.

Il explique comment le tout s'est fait : « Serge était au courant du projet depuis le début. Il ne pouvait pas venir évidemment, mais je le tenais au courant. Je lui avais dit, peut-être que tu pourrais venir faire un tour à la fin. On ne savait pas vraiment si c'était pour fonctionner. J'ai commencé à lui rappeler vraiment vers le mois d'avril. Il m'a dit "oui, oui, je pense bien que ça va fonctionner". Finalement, il est venu, on avait presque fini les tournages. On a fait ça en close set. Il n'y avait pas de public et il n'y avait que deux caméras. »

Il poursuit : « Il était content d'être là, il était énervé évidemment. Il a vécu la même chose que nous autres, c'est-à-dire que quand il a revêtu la jaquette, qu'il s'est retrouvé avec France, la maquilleuse, Josée et Pierre... On est rentré tellement vite dans l'univers de La petite vie. Serge, il faisait des blagues et riait sur le plateau. » Le comédien a notamment renoué avec plusieurs caméramans qui étaient là à l'époque et que Serge a reconnus sans hésiter.

Môman fera son retour de manière assez loufoque. Nous vous laissons visionner le tout sans briser la surprise. Pour arriver au résultat que vous verrez, Serge Thériault a fait le tout en quatre prises.

Chose franchement encourageante, Claude Meunier indique que Serge va vraiment mieux. Il ne veut toutefois pas se prononcer à sa place sur un retour éventuel devant les caméras.

« ll fallait mettre Serge omniprésent et mon idée c'était de l'avoir à la fin pour boucler la boucle. Il endossait toute l'histoire. C'était un grand bonheur et j'avais toujours peur qu'il ne puisse pas venir. Serge, des fois son état fait qu'il descend et remonte. Là, il était dans une bonne période », ajoute-t-il.

Les comédiens de la série n'étaient pas là au moment du tournage de Serge. Ils l'ont appris après coup, et ce fut un moment très émotif pour eux. La fille de Serge était présente pendant les tournages.

Nous avons TRÈS hâte de découvrir le tout, dès demain, 3 octobre. sur l'Extra d'ICI Tou.tv! Voyez des images des nouveaux épisodes ci-dessous.

Rappelons que l'équipe de La petite vie a profité de son passage à Tout le monde en parle pour critiquer une décision de Radio-Canada. Les détails à ce sujet sont ici.