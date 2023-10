L'équipe de La petite vie critique sévèrement une décision de Radio-Canada

Ce dimanche, les créateurs et comédiens de La petite vie faisaient une apparition sur le plateau de Tout le monde en parle, pour aborder le lancement de nouveaux épisodes de la série culte.

L'animateur Guy A. Lepage a notamment demandé à Claude Meunier, auteur de la série et interprète de Pôpa, s'il était heureux que sa série sorte d'abord sur l'Extra d'ICI Tou.tv avant une diffusion plus large à la télévision.

Visiblement, l'animateur a touché une corde sensible avec cette question.

« Pars-moi pas là-dessus! C'est la décision du diffuseur, pas la mienne », a d'abord lancé Claude Meunier, visiblement amer.

« J'aurais bien aimé que La petite vie soit à la télévision générale en partant. C'est le choix du diffuseur », a-t-il précisé, visiblement dans la retenue avec cette réponse posée.

Faisant suite à un commentaire de MC Gilles, fou du roi pour la soirée, Claude Meunier a ajouté « Moi c'est certain qu'en tant qu'auteur et comédien, j'aurais aimé mieux que ça sorte, comme peut-être tu aurais aimé mieux que ta série sorte à la télévision générale «, s'adressant à Guy A. Lepage, dont les nouveaux épisodes d'Un gars, une fille ont connu la même stratégie de diffusion. « C'est normal, on aimerait ça que ça sorte d'un coup et que ça soit rassembleur pour tout le monde », a-t-il conclu.

Marc Labrèche, qui incarne Raynald alias Pinson, a tenu à ajouter ceci : « Pendant trente ans, les reprises ont été vues par le public qui regardait la télé générale. Ils ont fait vivre cette série-là pendant trente ans, ont apporté de l'argent au diffuseur, sans que ça coûte grand-chose au diffuseur. Je pense que, élégamment, ça aurait été l'fun que Radio-Canada redonne d'abord à ces gens-là et ce public-là, le plaisir de voir les premières diffusions de La petite vie. Il me semble que c'était un juste retour des choses. Après ça, ce n'est pas nous qui décidons ça évidemment. Il y a toutes sortes d'enjeux, qu'on veut amener du monde sur l'Extra et tout ça, mais je trouve que ça aurait été vraiment classe de redonner d'abord au public qui l'a écouté pendant trente ans. »

Notons que les nouveaux épisodes de La petite vie seront lancés ce mardi 3 octobre sur l'Extra d'ICI Tou.tv et diffusés ultérieurement sur ICI Télé, la date officielle n'ayant pas encore été annoncée.

