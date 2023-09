Tout le monde en parle : Ce que le public a pensé de la performance de Pierre-Yves Lord

Pour la première émission de la saison de Tout le monde en parle, la production a choisi l'animateur des Gémeaux, Pierre-Yves Lord, pour assister Guy A. Lepage.

C'était une première expérience pour l'animateur de 100 Génies dans ce siège et on peut dire qu'il a relevé le défi haut la main, si on se fie aux commentaires qu'il a récoltés sur le Web.

Il est assez rare d'obtenir un consensus sur les réseaux sociaux. Au contraire, il y a beaucoup plus de divergence d'opinions et d'escarmouches que d'harmonie.

Pourtant, Pierre-Yves Lord a été étonnamment (« étonnant » vu la violence des réseaux sociaux, pas « étonnant » à la lumière de sa performance) bien reçu. Les gens espèrent même qu'il reviendra régulièrement au cours de l'année et plusieurs aimeraient qu'il devienne le bras droit officiel de Guy A. Lepage. Pas de rotation, juste PY...

Les téléspectateurs ont salué son empathie, son écoute, sa politesse, son calme et sa simplicité. Voyez quelques commentaires au bas de l'article.

La saison dernière, l'une des choses les plus reprochées aux autres coanimateurs était le fait qu'ils coupaient la parole aux invités. Pierre-Yves Lord a été très respectueux en ce sens, intervenant dans la discussion seulement à des moments opportuns. Par contre, cette discrétion, cette retenue, est devenue une récrimination pour certains qui aurait aimé le voir davantage participer aux discussions.

Bravo à lui pour cette première expérience réussie à titre de coanimateur!

