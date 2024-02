Samedi dernier, ICI Télé diffusait le premier épisode de la nouvelle génération de La petite vie, une diffusion qui était particulièrement attendue des téléspectatrices et des téléspectateurs.

On se souviendra d'ailleurs que plusieurs avaient décrié le fait que la série soit présentée sur une plateforme payante avant d'être proposée sur la chaîne publique, dont l'auteur lui-même, Claude Meunier.

Comme on le sait, les reprises de La petite vie cartonnent sur ICI Télé depuis des années. On pouvait donc être optimistes pour les nouveaux épisodes. Nous ne nous sommes pas trompés à cet égard...

En effet, ce sont 1 295 000 curieux qui ont été au rendez-vous pour renouer avec Ti-Mé et toute sa famille d'excentriques, samedi dernier à 18 h 30, juste avant En direct de l'univers, selon des données de la firme Numéris relayée par le journaliste Richard Therrien du Soleil.

Ce sont évidemment des cotes d'écoute très satisfaisantes pour le réseau, les artistes et artisans de cette comédie culte. On peut d'ailleurs s'attendre à des résultats similaires sinon supérieurs pour les cinq prochains épisodes. Pour ceux et celles qui auraient manqué ce grand retour, les épisodes sont toujours offerts sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Dans le premier épisode, intitulé L'Absente, on retrouvait la famille Paré 30 ans plus tard... sans Moman. Popa tentait de se convaincre que son absence était temporaire, tandis que les enfants organisaient un conseil de famille afin de lui faire comprendre qu’elle l’avait quitté.

Pour avoir le fin mot de l'histoire quant à la disparition de Moman, jouée par Serge Thériault, vous devrez être à l'écoute jusqu'à la fin de la saison de six épisodes. Ce ne sera d'ailleurs pas un supplice, puisque cette nouvelle saison a réussi à capturer l'esprit d'antan, tout en nous proposant des thèmes d'actualité.

Serge Thériault, l'interprète de la matriarche de la famille, a abordé son état de santé pour la première fois en entrevue récemment.

Deux comédiennes de La petite vie encensaient aussi le travail de Marc Labrèche, qu'on retrouve plus farfelu que jamais dans la peau de l'unique et hypocondriaque Rénald "Pinson" Paré. Voyez ce qu'elles avaient à dire ici.

La petite vie, nouvelle saison, se poursuit les samedis à 18 h 30 sur les ondes d'ICI Télé.