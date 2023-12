Serge Thériault aborde sa situation de santé pour la première fois publiquement

Cela faisait de nombreuses années que nous n'avions pas vu le comédien Serge Thériault dans la sphère publique avant qu'il réapparaisse, comme un brin de magie, dans le tout dernier épisode de La petite vie.

C'est son ami Claude Meunier qui l'a convaincu de reprendre son personnage de Môman, le temps d'une très courte scène. Il avait créé pour lui un petit cocon douillet, réduisant au maximum les gens sur le plateau.

« Tu vas juste aller là pour une minute et tu vas être entouré de gens que tu aimes : qu'est-ce que tu veux qui se passe mal?! », lui avait dit son amoureuse Anna. Cette dernière était présente en studio lors du tournage, avec leur fille.

Cette sortie aura probablement permis à Serge Thériault de se sentir beaucoup plus à l'aise en public puisque, depuis, nous avons pu le voir dans l'émission spéciale des Boys, et l'entendre au micro d'ICI Première avec son ami Claude Meunier.

Avec Stéphane Laporte, les deux artistes ont fait une rétrospective de leur grande carrière. Plusieurs amis et collègues ont visité le duo dans les studios de Radio-Canada afin de leur rappeler quelques souvenirs, à la veille de Noël.

À la toute fin de l'entretien, l'acteur a abordé sa situation de santé : « Je suis soutenu par une équipe médicale, par des amis et des proches qui m'encouragent. J'ai confiance maintenant, ce que je n'avais pas avant.

Je me disais toujours : "je vais retomber". Non, non, non. C'est over baby, I'm there!

On peut donc s'attendre à le voir de plus en plus sur nos écrans. Quelle excellente nouvelle!

Serge Thériault a aussi pris le temps d'adresser quelques mots aux gens qui seraient plus déprimés en ce temps des fêtes.

« Il va toujours y avoir du meilleur. J'espère, il faut! Des fois, on est dans le dur, dans le tough, mais il faut toujours se dire : "il va y avoir du meilleur, je vais trouver une solution, on va trouver une solution pour moi, on va m'aider", mais trouvez de l'aide Jésus-Christ! En vous regardant dans la boule d'un sapin dehors en marchant, trouvez-vous beau ou belle parce que vous n'avez que vous dans la vie. Vous n'irez pas plus loin que vous êtes prêts à aller. »

Votre moral ne sera jamais meilleur que ce que vous voulez qu'il soit.

« Regardez-vous, respirez et dites-vous : "Bon, c'est quand même pas pire, je suis quand même moi. J'espère qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien que moi". »

Quel bonheur de retrouver enfin cet acteur dans notre paysage culturel québécois! Nous n'aurions pas cru cela possible lorsque sa conjointe Anna avait dit ceci lors d'une entrevue à la télé il y a peu de temps.

Vous pouvez réécouter l'entrevue de Serge Thériault et Claude Meunier, intitulée Les flocons sont réunis, sur l'application OHdio de Radio-Canada.