Sera-t-il question de Jean-Lou dans les nouveaux épisodes de La petite vie? Claude Meunier répond

Comme on le sait, il y aura malheureusement deux grands absents dans ce retour attendu. Serge Thériault , inoubliable interprète de Môman, ne sera pas de la partie pour des raisons de santé. Évidemment, le regretté Michel Côté , qui prêtait ses traits au flamboyant Jean-Lou, n'y sera pas non plus, celui-ci étant décédé pendant le tournage des nouveaux épisodes.

Croisé lors du lancement de la programmation 2023-2024 d'ICI Télé, le maître d'oeuvre de la série, Claude Meunier, a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions, dont une que bien des adeptes se posent. Y aura-t-il un hommage à Jean-Lou, donc Michel Côté, dans ces nouveaux épisodes?

« Non, parce que c'est arrivé tellement subitement », explique-t-il d'emblée. « On a eu espoir un moment donné qu'il revienne. Il y avait une rumeur un moment donné que ça allait mieux. Moi, j'avais déjà pensé le mettre un petit peu dans un des épisodes. J'ai pensé pouvoir l'insérer dans l'histoire, mais finalement, il est retombé et c'était un faux espoir. »

Quant à Môman, Claude Meunier nous dit : « Môman est omniprésente dans la famille, mais elle n'est pas là. Il fallait en parler, il ne fallait pas faire semblant, on ne voulait pas avoir un éléphant dans la pièce tout le long. On s'en est servi beaucoup. Serge est au courant. On en a parlé avec lui au téléphone. Elle est là, mais elle n'est pas là. »

En outre, on verra Pôpa tenter de rencontrer, à la suite de ce départ de Môman qui sera expliqué dans le premier épisode intitulé « L'absente ». « Il essaie toutes sortes d'affaires, mais il n'est pas très bon. Il veut et il ne veut pas se rematcher. Il attend toujours le retour de Môman en réalité. »

Un petit vent de modernité

L'auteur nous confirme que son oeuvre a pris un petit coup de modernité, par la force des choses : « Il y a un épisode qui s'appelle La crise cardiaque et l'alzheimer. On vieillit, on a des problèmes. Il y en a un qui s'appelle La SQDC et le voyage astral. Réjean travaille à la SQDC et Thérèse fait du voyage astral. On parle aussi de coming-out, de musique dans un épisode où on aura la visite de Simon Proulx des Trois accords, de préarrangements funéraires et de mort. Il y a toutes sortes de sujets. Ça s'est modernisé parce que j'écris maintenant, mais je n'ai pas un souci de parler d'affaires actuelles. Moi, ce sont les personnages qui m'inspirent, pas l'actualité. En fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est de les vieillir. Si je ne les avais pas vieillis, je n'aurais pas eu d'idées, je pense. »

Celui-ci nous confirme toutefois que nous ne serons pas dépaysés pour certains autres éléments. « Thérèse fait toujours de la cuisine », lance-t-il amusé. Steak, blé d'Inde, patates? Le principal intéressé refuse de se commettre avant le lancement des épisodes.

Nous pouvons toutefois vous dire, après avoir vu de premières images, que vous ne serez pas déçus. Déjà juste les looks et les perruques valent le détour!

Les six nouveaux épisodes seront mis en ligne en octobre (date à confirmer) sur l'Extra d'ICI Tou.tv, et diffusés ultérieurement sur ICI Télé.