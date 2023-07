Même si les secrets de La petite vie sont bien gardés, Marc Labrèche nous parle brièvement des retrouvailles de la famille Paré

Depuis la fin des tournages des nouveaux épisodes de La petite vie, bien peu d'informations ont circulé sur la nouvelle mouture.

Il y a une forme d'omerta qui règne autour du projet et bien peu de détails ont été partagés par l'équipe.

Les nouveaux looks des personnages sont gardés bien secrets, tout comme l'histoire de la nouvelle intrigue.

En entrevue avec nous récemment pour discuter du film de Toupie et Binou, Marc Labrèche a abordé ce projet important.

« De retrouver la gang, les amis, le ton, les textes de Claude et ce personnage-là, c'était hyper agréable, encore plus que ce qu'on appréhendait. On s'est retrouvés avec plaisir », nous dit-il.

Il ajoute : « Claude était inspiré et stimulé. Il est parti avec le bon état d'esprit pour le faire, avec les bonnes raisons. Le temps avait passé pour qu'il ait assez de recul et une vraie raison de ramener ces personnages-là 30 ans plus tard, et les avoir fait vieillir un peu. C'est intéressant la façon qu'il a trouvée de les ramener. Ce n'était pas juste de les plaquer là. Même si on a le même décor, il a réussi à les ramener avec intelligence. »

On peut dire que ces quelques phrases nous rendent d'autant plus impatients de découvrir dans quel contexte les membres de la famille Paré se retrouveront. Comme on sait que Serge Thériault ne sera pas de la partie, se pourrait-il que ce soit les funérailles de Moman qui réunissent le clan? Il faudra attendre à la diffusion (on ne sait toujours pas la date) pour connaître la vérité.

Chose certaine, on a bien hâte de retrouver tous les personnages, dont Rénald Paré, le « cheap » de la famille. « Je l'aime Rénald, moi », nous confie l'acteur. « Il est fatigant et il a plein de problèmes, mais j'aime sa naïveté, sa fausse assurance et son grand besoin d'être aimé. » Aura-t-il pris sa retraite de la Caisse populaire? Est-il toujours en couple avec sa Lison? A-t-il toujours une fascination pour la Bamba? Des réponses que nous aurons en temps et lieu...