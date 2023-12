Serge Thériault offre une première entrevue après des années d'absence

Le dimanche 24 décembre à 17 h, Stéphane Laporte nous offrira un magnifique cadeau sur l'antenne d'ICI Première, la radio de Radio-Canada, un réveillon unique en compagnie de Claude Meunier et Serge Thériault.

On peut dire qu'il s'agit de visite très rare, Serge Thériault s'étant tenu à l'écart du milieu artistique pendant de nombreuses années, pour des questions de santé. Après avoir fait un retour dans la finale des nouveaux épisodes de La petite vie, que vous pourrez voir cet hiver sur ICI Télé, le voici qui vient s'amuser au micro d'ICI Première avec son grand ami Claude Meunier.

Il faut bien avouer que c'est un grand soulagement de le voir en forme et souriant! On se souviendra que l'état de santé de Serge Thériault avait fait l'objet d'un long métrage préoccupant, intitulé Dehors Serge, dehors, auquel sa femme et sa fille avaient participé.

On nous décrit cette émission intitulée Les flocons sont réunis ainsi : « De la belle grande visite! De la visite turbulente avec les hilarantes réparties de Claude. De la visite rare, avec les répliques complices de Serge, que l’on retrouve au micro, avec émotions, après toutes ces années. C’est à ne pas manquer! »

Ce sera un moment de retracer l'impressionnante carrière de Serge Thériault et Claude Meunier, de Paul et Paul à La petite vie, en passant par Ding et Dong.

Se joindront à eux, au gré des histoires : Michel Rivard, Michel Barrette, Guylaine Tremblay, Marc Messier, Yvon Deschamps, André-Philippe Gagnon et Marc Hervieux. Pas de petits noms à l'horizon dans cette liste...

C'est Stéphane Laporte qui a eu l'idée de cette réunion extraordinaire. Il a heureusement reçu une réponse positive des interprètes de Pôpa et Môman. M. Laporte rendra hommage à Claude et Serge avec chaleur et esprit. En plus des témoignages sentis de Michel Rivard, Michel Barrette, Guylaine Tremblay, Marc Messier et Yvon Deschamps, l’émission se terminera avec des prestations inédites de l’imitateur André-Philippe Gagnon et du ténor Marc Hervieux.

Le titre de l'émission, Les flocons sont réunis!, vient d’une phrase de la fameuse chanson « C’est Noël », composée par Claude Meunier et Michel Rivard, et interprétée pour la première fois dans les années 1970 par Claude Meunier et Serge Thériault dans un spectacle du groupe Paul et Paul. Elle ne pourrait pas mieux résumer le moment de radio qui attend les auditeurs. Quel beau cadeau!

Vous pouvez entendre un extrait ici.