Des nouvelles de la santé de Serge Thériault dans une rare entrevue télé

Serge Thériault a accepté de se livrer dans un documentaire touchant, qui sera mis en ligne le vendredi 12 décembre sur ICI TOU.TV EXTRA.

Dans T’étais où Serge?, on peut entendre le comédien s'entretenir avec Catherine Proulx, mais on ne le voit qu'à de très rares occasions à l'écran. D'ailleurs, le documentaire s'amorce sur cette note alors que la scénariste et réalisatrice demande au comédien si « c'est moins stressant à l'audio? ».

« C'est mieux comme ça pour moi. Ça fait moins de pression, comprends-tu? », répond-il.

Catherine Proulx revisite avec lui des moments forts de sa carrière, ainsi que des souvenirs douloureux ou heureux de sa vie personnelle. Le passage sur sa mère, qui souffrait de la même maladie que lui - le trouble bipolaire - est extrêmement vibrant. « Il y avait des moments là... Pendant trois semaines, ta mère ne sort de la chambre que pour parler des fois des après-midis, doucement, ou bien pour gueuler. Et dans la phase de peak, elle ne sortait plus pendant deux jours de sa chambre. »

Serge parle aussi des personnages et projets importants qui parsèment son CV, de Ding et Dong à Gaz Bar Blues en passant par Jamais deux sans toi, La Petite Vie et Les Boys. Plusieurs intervenants viennent commenter le travail de leur collègue et vanter ses talents. La réalisatrice se permet de faire écouter des extraits de sa longue entrevue avec l'acteur aux personnes concernées et on doit dire que c'est très intéressant de les voir et de les entendre réagir aux propos de leur confrère.

On apprend aussi certains éléments sur l'envers du décor d'émissions cultes. Serge raconte notamment que Claude Meunier a dû faire des changements aux textes d'un épisode de La petite vie puisque l'interprète de Môman n'était pas en mesure de se présenter sur le plateau. « Il y a quelque chose qui ne marche pas si tu ne te présentes pas à une job que t'aime », indique le principal intéressé. Il revient aussi sur son retour pour quelques minutes à peine à la fin de la nouvelle mouture de La petite vie, en 2023.

Tout cela est également entrecoupé d'images d'archives, dont certaines inédites, où on peut voir Serge, plus jeune, brosser un portrait de sa carrière. L'émission pilote Jardins secrets, tournée en 2000, a été une vraie mine d'or pour la réalisatrice et son équipe.

À la fin du documentaire, Serge répond à l'épineuse question : « Comment vas-tu ». « C'est on and off », dit-il, entre autres. Catherine Proulx s'aventure aussi à demander à si les téléspectateurs risquent de le revoir, ce à quoi il répond honnêtement.

Nous vous recommandons fortement le visionnement de ce documentaire intime, doux et puissant, qui nous amène à une réflexion plus grande sur la maladie et la résilience.

T’étais où Serge? sera mis en ligne le vendredi 12 décembre sur ICI TOU.TV EXTRA et diffusé le samedi 14 mars à 20 h sur ICI TÉLÉ, en simultané sur ICI PREMIÈRE et en rattrapage sur Radio-Canada OHdio.