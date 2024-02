Jamais deux sans toi I

Rémi et Francine Duval forment à Outremont un couple on ne peut plus normal. Comptable dans une compagnie d'assurances, Rémi est le type même du petit-bourgeois ancré dans ses habitudes. À l'inverse, Francine, une femme aimante et une mère dévouée, a gardé de sa jeunesse son côté bohème. D'humeur changeante, elle est bonne cuisinière, déteste les travaux domestiques, soigne ses plantes et adore décaper de vieux meubles. Ces différences de caractère causent souvent du grabuge dans le ménage. Mari et femme se disputent, se boudent ou se taquinent, mais au grand bonheur de leurs enfants, Dominique et Christian, finissent toujours par se réconcilier.