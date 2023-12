Les téléspectateurs lancent les fleurs... et le pot à Les Boys - 25e anniversaire

TVA a diffusé dimanche soir une émission spéciale pour souligner le 25e anniversaire de la franchise Les Boys.

Les comédiens principaux étaient réunis autour du bar d'une brasserie où Michel Charette leur posait des questions afin d'en apprendre encore davantage sur les coulisses de cette production, devenue un classique de notre cinématographie, puis de notre culture et de notre identité québécoise.

Les scènes les plus marquantes (la dureté du mental, la visite du condominium par Ti-Guy, le Canada en shooter à Chamonix et plus) ont été revisitées et des secrets de tournages (certains plus intéressants que d'autres) ont été révélés. Ce qui ressort principalement de cette rencontre entre ces acteurs d'expérience, c'est la franche camaraderie qui les unissait à l'époque et qui les anime toujours.

Comme Serge Thériault sort très rarement, mais qu'il réapparaît de plus en plus dans la sphère publique, nous avons été agréablement surpris de le voir à quelques reprises, alors que Luc Guérin est allé à sa rencontre. Il paraît particulièrement en forme, ce qui est rassurant. Rappelons que l'acteur accordera bientôt une première entrevue officielle après de nombreuses années d'absence. C'est à ne pas manquer! Tous les détails ici.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont semblé apprécier ces retrouvailles avec leurs personnages chouchous. Ils ont envoyé des fleurs à Michel Charette pour sa chaleureuse animation, puis ont salué en grand l'apparition surprise de Thériault.

Les internautes ont aussi souligné l'apport du band (Le Boys Blues Band) dans la soirée. Par contre, ils ont été nombreux à reprocher à la production de ne pas avoir demandé à Éric Lapointe d'interpréter la chanson-thème, comme à l'époque. C'est plutôt Martin Deschamps qui a prêté sa voix à l'hymne des Boys. Les raisons pour lesquelles TVA ne s'est pas tourné vers l'interprète original sont évidentes, mais certains fans auraient souhaité qu'il soit de cette rétrospective.

Aussi, le fait que la série télé, qui a été diffusée pendant cinq saisons à Radio-Canada, ait été complètement balayée d'un revers de la main en a choqué quelques-uns. Le public a également souligné le mutisme de Patrick Labbé et les trop nombreuses et vocales interventions de Patrick Huard.

Reste qu'il est impossible de regarder cet entretien de 90 minutes et de ne pas avoir une envie folle de revisionner Les Boys. Donc, pour ceux qui auront la même impulsion de retourner sur la patinoire avec les gars, sachez que les quatre films sont disponibles sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.