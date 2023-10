Si Serge Thériault avait refusé de participer à La petite vie, comment la série se serait-elle conclue? Claude Meunier répond

Claude Meunier espérait que Serge Thériault prenne part à la finale de cette nouvelle saison de La petite vie, mais, comme la santé du comédien était précaire, il ne pouvait pas être certain à 100% qu'il participerait au tournage.

Le plan initial était cette scène où Môman revient à la maison alors que Pôpa se réveille d'une sieste, mais l'auteur se devait d'avoir un plan B pour éviter de se retrouver dans l'embarras si Serge Thériault n'était pas en mesure de revenir sur le plateau.

Ainsi, il disait en table ronde récemment que si le comédien avait annulé sa présence à la dernière minute, la série se serait conclue par la séquence précédente, alors que les personnages se retrouvent tous au ciel.

Par contre, cela amenait un autre problème : si les personnages sont morts, il ne peut pas y avoir d'autres suites. « On aurait été fourré », dit honnêtement Claude Meunier.

L'auteur mentionne quand même qu'il n'a pas l'intention d'écrire de nouveaux épisodes de si tôt. Il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas dans ses plans à court terme. « Je ne me vois pas en faire d'autres maintenant, vraiment pas. L'idée c'était d'en faire quatre et là, on en a fait six. Il n'y avait pas de pression à en faire six. C'est une mini-série, ce n'est pas lourd, tu n'as pas la pression d'une année complète. »

Concernant la visite de Serge Thériault sur le plateau, le réalisateur Pierre Seguin indique que le tournage a duré une vingtaine de minutes et que la scène a été reprise quatre fois. Il n'y avait que six personnes dans le studio à ce moment-là. « Il était très ouvert. On appréhendait comment ça allait se passer, mais on a redécouvert Serge. Il était bien disposé. C'était très agréable », indique-t-il.

Les six épisodes de La petite vie sont disponibles dès maintenant sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.

