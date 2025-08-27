Accueil
Serge Thériault se livre avec sincérité dans ce nouveau projet qui promet d'être bouleversant

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

En 2023, Serge Thériault a tenté un retour à la vie publique, en reprenant notamment, le temps d'une courte apparition, le personnage de Môman dans La petite vie. Il a aussi participé à quelques projets à titre d'invité spécial, à la radio et à la télé.

Par contre, cette tentative de revenir sous les feux de la rampe fut malheureusement un échec, le replongeant dans une dépression pendant laquelle il ne pouvait même pas sortir de sa chambre. 

La compagnie Avanti-Toast a récemment produit un documentaire qui proposera une plongée intime dans la vie et la carrière du comédien. T’étais où Serge? fera la lumière sur cet artiste polyvalent qui, depuis une dizaine d'années, s’est retiré du monde, vivant reclus à Joliette. Il y abordera notamment son diagnostic de bipolarité.

« Si j'avais eu une maladie avec des convulsions les gens l'auraient vu et je n'aurais pas pu travailler, mais là, ça ne paraissait pas, et ça je me retirais et je faisais : "Ok, je vais rester dans l'ombre le temps que je n'ai pas besoin d'être dans la lumière" », dit-il dans la bande-annonce.

Précisons que nous ne verrons pas Serge Thériault à l'écran dans le documentaire, outre dans des images d'archives. Il ne sera présent que par sa voix.

T’étais où Serge? sera offert sur ICI.tout.tv EXTRA le vendredi 12 décembre et sera ensuite présenté à l'hiver 2026 sur ICI Télé.

