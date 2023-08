Robert Gagné, sa femme May et leurs quatre enfants coulent des jours paisibles sur leur petite ferme des Cantons-de-l'Est. À travers le destin et le courage de chacun de ces personnages, voici l'histoire d'une époque. Des Jérolas jusqu'à Beau Dommage, de Billy Haley and the Comets aux Beatles, de l'arrivée au pouvoir de «l'Équipe du tonnerre» de Jean Lesage en 1960 jusqu'à la prise du pouvoir par le Parti québécois en 1976... «On aura tout vu, et tout vécu!»