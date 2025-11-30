Accueil
Voici quand vous pourrez voir le nouveau projet télé de Serge Thériault

À noter dans votre agenda!

Serge Thériault dans Gaz Bar Blues.
Zachary Barde
Par Zachary Barde

En plein coeur de 2023, on s'en rappelle, le comédien Serge Thériault, qui doit sa renommée à son charisme à tout rompre, porté par le succès de La petite vie, avait entrepris un retour progressif sous le feu des projecteurs. Nous l'avions ainsi vu prendre part à un épisode spécial du populaire feuilleton, de même qu'à certaines entrevues radiophoniques. Puis, le calme plat.

C'est que, avoir vécu reclus pendant plus de 10 ans, Serge Thériault avait choisi de revenir dans l'oeil du public petit à petit, avant de replonger en dépression peu après, refusant désormais de sortir de sa chambre. Pour retracer cette période plus sombre, de même que sa florissante carrière, Serge a accepté de se livrer, uniquement par l'entremise de sa voix, dans un documentaire qui plaira assurément aux fans du comédien.

Dans T'étais où Serge?, on plonge à pieds joints dans la vie et la carrière de l'artiste, qui a été, à une certaine époque, rappelons-le, omniprésent tant la télé, au cinéma, que sur scène. Que ce soit dans Les Boys, La petite vie ou encore Ding et Dong, Serge a contribué à façonner la culture d'ici, à son image. Or, comme le révèle le synopsis du projet, « derrière l’image publique, un mystère s'est installé : depuis une dizaine d'années, Serge s’est retiré du monde, vivant reclus à Joliette. Après une tentative de retour à la vie publique en 2023, Serge replonge dans une dépression, refusant de sortir de sa chambre. Le documentaire capte ce moment charnière où, marqué par la maladie et le temps, Serge accepte de se livrer, non plus à travers l’image, mais par sa voix, dans un geste d'une grande sincérité. »

Par le moyen d'archives et de témoignages de la part de ses amis, proches et collaborateurs, le documentaire de 55 minutes constitue un hommage fort; un élément phare du prochain mois, qui sera disponible en exclusivité dans l'extra d'ICI TOU.TV, dès le 12 décembre 2025.

