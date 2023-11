Pleurer en regardant Tout le monde en parle

Chaque semaine, nous sommes au rendez-vous depuis 20 ans pour regarder la grand-messe dominicale de Radio-Canada, Tout le monde en parle. Un nombre important d'entrevues pertinentes a été proposé au public depuis toutes ces années. Pourtant, nous pouvons compter sur les doigts d'une main les fois où nous avons pleuré en regardant l'une de ces entrevues. Ce fut le cas ce dimanche...

Le grand manitou de la soirée, Guy A. Lepage et son complice Mc Gilles avaient comme mandat de rendre hommage à Karl Tremblay, en recevant deux de ses grands amis, Mara Tremblay et François-Etienne Corbin, de même que le journaliste Laurent Saulnier qui a vu naître ce groupe il y a 27 ans. Les invités sont arrivés sur le plateau visiblement à fleur de peau. On pouvait très bien les comprendre. La perte est immense pour tout le Québec, alors imaginez pour ceux qui ont côtoyé Karl Tremblay de si près...

En les regardant se balafrer le coeur en revisitant des extraits marquants de la carrière de Karl Tremblay, dont ce spectacle historique au Festival d'été de Québec en 2023, il était impossible de ne pas avoir les yeux dans l'eau. À n'en pas douter, nous avons été des milliers à verser des larmes ce dimanche en regardant Tout le monde en parle. L'entrevue était à la hauteur de nos attentes, et nécessaire, bien que les Cowboys fringants avaient toujours refusé de visiter le plateau de Guy A. Lepage. Ensemble, nous avons écouté ces anecdotes sur ce héros à échelle humaine, nous avons pleuré, nous avons ri, nous avons aimé.

De mémoire d'homme, avons-nous déjà vu une telle tristesse collective lors du décès de l'un des nôtres? Peut-être pas. Karl Tremblay, pendant toute sa vie et toute sa carrière, s'est donné comme mission de rassembler, dans le bonheur. Depuis mercredi dernier, jour de son décès, on assiste à des rassemblements un peu partout, pour commémorer sa mémoire. Avec sa mort, Karl Tremblay aura réussi une chose rare : nous unir tous. Parions que, du haut de son étoile filante, il serait fier de cet accomplissement.

Rappelons que, la veille, l'équipe d'En direct de l'univers a offert un dernier salut à Karl Tremblay, tout en musique.