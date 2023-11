Entrevue : Matthieu Pepper ému d'avoir pu participer à l'hommage à Karl Tremblay à En direct de l'univers

Ce samedi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à un doublé de la part de l'équipe d'En direct de l'univers.

En premier lieu, Matthieu Pepper était l'invité en or de France Beaudoin pour cette dernière émission régulière de l'automne. Puis, sur le Web, France Beaudoin, son équipe et plusieurs artistes ont voulu rendre un dernier hommage à Karl Tremblay des Cowboys fringants, décédé cette semaine des suites d'un cancer.

Comme on le sait, les Cowboys fringants se sont toujours faits discrets à la télévision, un choix qui leur était propre, ce qui expliquait cet hommage sobre, en toute simplicité et authenticité, avec des gens proches du groupe.

L'univers de Matthieu Pepper et celui de Karl Tremblay se sont mariés agréablement et dans l'émotion, puisque la musique des Cowboys fringants faisait naturellement partie des choix de Matthieu Pepper, un fan du groupe.

Rejoint après l'émission, Matthieu Pepper semblait encore sous le coup l'émotion pour ce qu'il venait de vivre, mais il a tenu à mettre l'accent sur Karl Tremblay et son héritage.

« Visiblement très ébranlé par ce que nous venons de vivre pour Karl Tremblay, j'ai tendance à croire qu'il faut mettre l'emphase sur Karl à ce moment-ci », nous indique-t-il en premier lieu.

En effet, nous avons été nombreux à pleurer le départ de ce grand artiste et nombreux aussi à vouloir voir, ce soir, ce que l'équipe d'En direct de l'univers allait nous livrer sur le Web.

Matthieu Pepper ajoute : « C'est vraiment important pour moi les Cowboys. J'ai un amour de notre culture québécoise et je me bats à dire qu'il faut qu'on la porte. Quand le gouvernement fait des gestes qui ne sont pas en lien avec la culture, ça me dérange. C'est tout ce qu'il nous reste, notre langue, notre culture. Karl l'a fait mieux que n'importe qui. On dirait que, des fois, on est un peu en train de l'oublier que c'est important. Le fait qu'il nous quitte, on se rappelle qu'il a fait ça depuis 25 ans, lui et le groupe. »

Participaient aussi à cet hommage senti Paul Piché, Mara Tremblay, Catherine Durand, Sara Dufour, Guillaume Pineault, Pierre-Yves Roy-Desmarais, les soeurs Boulay et Stéphane Rousseau, qui avaient tous pu côtoyer les Cowboys fringants d'une manière ou d'une autre.

Si vous l'avez manqué, sachez que vous pouvez rattraper ce moment émouvant juste ici.