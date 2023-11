C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Karl Tremblay des Cowboys fringants, des suites d'un cancer de la prostate.

Nous étions au fait de la maladie qui accablait le chanteur depuis plusieurs mois maintenant.

La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux du groupe, avec le message suivant : « C'est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Karl. Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien. Marie-Annick, Jean-François et Jérôme »

Malheureusement, la maladie l'emporte, une semaine seulement après qu'on lui ait rendu hommage au Gala de l'ADISQ. Le groupe avait aussi remporté le prix du groupe de l'année, une victoire plus que méritée, soulignée par le principal intéressé au lendemain des festivités.

Nous nous rappellerons longtemps le spectacle mémorable et unique offert au Festival d'été de Québec en 2023, un moment de communion historique que vous pouvez revivre en images ici.

Karl Tremblay avait 47 ans. Il était père de deux enfants, avec sa conjointe Marie-Annick Lépine, aussi membre des Cowboys fringants.

Nous souhaitons offrir à sa femme, ses enfants, les autres membres des Cowboys fringants et tous les proches nos plus sincères condoléances. Cette nouvelle nous dévaste autant que tout le Québec, sans aucun doute.

L'héritage musical de Karl Tremblay sera quelque chose qui pourra nous offrir un peu de douceur et de réconfort en ce triste jour et pour les années à venir.

Remémorons-nous sa chaleureuse présence avec la vidéo ci-dessous.