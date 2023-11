Gala de l'ADISQ 2023 : Une victoire émouvante et méritée pour les Cowboys Fringants

L'ultime gala de l'ADISQ de Louis-José Houde. En soi, c'est un achèvement que personne ne souhaite manquer. C'est donc une soirée qu'on attendait avec impatience et qui avait attiré la foule à la Place des Arts de Montréal.

Mais avant d'y arriver, on a donné le numéro d'ouverture de la 45e édition du Gala de l'ADISQ à la grande dame de la chanson québécoise, Ginette Reno, qui a lancé le bal avec la chanson « C'est tout moi » issue de son plus récent album, titré simplement Ginette. Suivait Fouki, qu'elle avait naïvement débaptisé l'an dernier, qui a offert toute une prestation, qui a d'ailleurs culminé dans le duo qu'on voulait tous entendre : Ginette et Fouki. Un véritablement moment de grâce et du pur divertissement, que vous pouvez revoir ici.

« Louis-José, pourquoi un dernier gala? Parce que j'ai épuisé toutes mes blagues sur Fouki. Je laisse ça à Ginette. L'an dernier, j'ai travaillé mon gala pendant 8 mois, et c'est Ginette qui a eu le plus gros rire, J't'écoeuré! », a lancé l'humoriste avec son numéro d'ouverture qui promettait déjà d'être mémorable. Pendant celui-ci, plusieurs personnes ont encore été écorchées avec tendresse, notamment Alexandra Stréliski qui a joué le jeu merveilleusement bien. L'animateur est notamment revenu sur les précédents animateurs du Gala, notamment Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland, Ding et Dong et Guy A. Lepage. Louis-José a choisi d'offrir cette soirée à Karl des Cowboys fringants, revenant sur la performance historique du groupe au Festival d'été de Québec.

Les performances musicales offertes durant la soirée furent particulièrement mémorables. Le duo formé de Martine St-Clair et Patrick Norman a épaté la galerie en reprenant les plus grands succès de l'un et de l'autre. Les révélations de l'année, dont faisaient partie Jeanick Fournier et Adèle-Trottier-Rivard, la fille de Michel Rivard, avec son groupe Bibi Club notamment, ont mis le party dans la place. Même scénario pour Mike Clay et compagnie. Alexandra Stréliski et Daniel Bélanger ont offert un moment de grâce en mariant leurs univers, ce qui fut aussi le cas de Loud et Muzion plus tard, dans une ambiance survoltée. Franchement, une magnifique soirée musicale bigarrée.

C'est une Ginette Reno émotive qui s'est présentée sur scène pour recevoir le prix de l'Album de l'année - Succès populaire. La chanteuse a beaucoup amusé le public en abordant candidement sa collaboration avec Jean Coutu. « J'ai trouvé un ami », a-t-elle lancé, faisant référence au célèbre slogan de l'entreprise. À son retour sur scène, l'animateur Louis-José Houde indiquait : « C'est encore Ginette qui a eu le plus gros rire ». Michel Rivard, Kanen, Alexandra Stréliski se sont aussi illustrés durant la soirée. Le prix de l'interprète masculin de l'année est allé à l'incontournable Daniel Bélanger, tandis que la version féminine a été offerte à la pianiste Alexandra Stréliski. Les Cowboys fringants ont remporté, devant une salle complice, le prix du groupe de l'année. Karl était malheureusement absent, mais de tout coeur avec ses acolytes. Les mots prononcés par quelques membres du groupe se sont avérés franchement émouvants. « Cette année, nous avons constaté que, les cowboys, nous ne sommes pas 4, nous ne sommes pas 20, nous sommes 8 millions. » Une victoire évidemment méritée. Les gars de Salebarbes complétaient la soirée en remportant l'ultime prix, celui de la chanson de l'année, pour « Gin à l'eau salée ».

Louis-José a terminé son gala sur des mots tendres, à l'égard de la musique d'ici. « Continuez de chanter mes chers amis, ce fut un honneur pour moi », a-t-il lancé avant de quitter cette scène pour une dernière fois.

Voyez nos photos ci-dessous et tous les nommé.es. et gagnant.e.s de la soirée plus bas.

