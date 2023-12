Se faire prendre par le coeur avec la finale de saison de Discussions avec mes parents

Dans cet épisode, les parents du clan Morency annoncent une importante nouvelle à leurs enfants. Il est facile de s'imaginer ce que cela peut être... Ce faisant, alors que tous les enfants s'étaient fait des plans différents pour Noël, ils décideront de modifier leur programme pour passer ces nouvelles célébrations en famille, dans la maison de Rollande et Jean-Pierre ( Marie-Ginette Guay et Vincent Bilodeau ). Cette soirée bien spéciale réunira tout le monde dans la folie et l’émotion. Vous pouvez d'ailleurs voir des images de l'épisode ci-dessous.

En marge de cet épisode franchement réussi et émouvant, je suis moi-même replongée dans mes souvenirs d'enfance, alors que la cuisine de la maison familiale embaumait grâce au festin que ma regrettée maman, qui avait tous les talents, avait concocté avec amour. Au centre de la table trônaient le poulet rôti et le pâté à la viande, pièces maîtresses d'un repas toujours copieux, couronné de nombreux desserts, comme ce fameux brownie que personne dans ma famille n'a été à même de reproduire depuis le départ de ma mère. Les festivités s'étendaient toute la soirée, entrecoupées de la traditionnelle messe de Noël, récompensées par une horde de cadeaux qui s'avèrent maintenant beaucoup moins importants que les souvenirs forgés en famille. Des moments inoubliables que j'ai été à même de revivre grâce à cet épisode de télévision.

François Morency, avec ces 20 minutes de fiction, réussit une chose rare, soit de relier la télévision au coeur. C'est donc sans hésitation que l'on versera tous une larme, ce lundi soir, en voyant la famille Morency, aimante et tissée serré, se faire cette nouvelle accolade, si authentique. Saluons au passage les performances des comédiennes et comédiens de la série, capables de naviguer entre la comédie et les sentiments en un claquement de doigts. C'est là tout le succès de cette série; de nous représenter, nous les Québécois, si bien à l'écran. Heureusement, nous retrouverons François et sa famille fictive pour une septième saison, qui sera tristement la dernière. Grand merci à François Morency d'avoir imaginé ce projet, capable de réunir toutes les générations devant la télévision, dans le bonheur, les rires et l'émotion.