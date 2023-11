Triste nouvelle pour les fans de Discussions avec mes parents

ICI Télé confirme aujourd'hui deux nouvelles concernant la série Discussions avec mes parents, nouvelles qui sont douces-amères.

En premier lieu, on apprend que la série est renouvelée par le diffuseur pour une 7e saison, qui sera diffusée l'automne prochain.

Par contre, cette septième saison sera la dernière. Après nous avoir fait rire et pleure, il faudra faire nos adieux au clan Morency l'an prochain. C'est évidemment une nouvelle qui nous attriste, mais l'on peut comprendre le scénariste et comédien François Morency de vouloir tourner la page alors que l'amour du public pour sa création est encore au sommet.

Celui-ci confirme d'ailleurs la nouvelle dans un communiqué envoyé aux médias. Il y indique : « Dans le monde de la télévision, choisir le moment de sa sortie est un privilège. L’immense succès de la série me permet de faire ce choix, d’en faire l’annonce à l’équipe et aux fans, et de planifier une dernière saison qui se fera dans le plaisir et qui permettra de boucler la boucle de cet extraordinaire projet. »

Justement, pour s'assurer de bien boucler la boucle pour tous les adeptes, François Morency confirme qu’il a l’intention de ramener certains personnages que l’on a croisés dans les six premiers chapitres pour découvrir où ils en sont maintenant.

« Merci au public de nous suivre dans cette aventure, indéfectiblement et en si grand nombre. Je me réjouis pour tous les artistes et les artisans qui font un travail remarquable depuis maintenant six ans. Nous sommes heureux d’œuvrer de nouveau ensemble pour vous offrir une saison finale où l’on suivra avec bonheur les dernières et multiples péripéties de la célèbre famille Morency », ajoute le producteur de la série, Guillaume Lespérance pour A Média.

La sixième saison se poursuit, les lundis à 19 h 30 sur ICI Télé. Il nous reste seulement trois épisodes à se mettre sous la dent et, comme à l'habitude, ce sera un deuil de dire au revoir à la famille Morency jusqu'à l'an prochain. Précisons que François Morency fera plaisir aux fans avec cette finale de saison, comme il nous l'expliquait ici.

À noter que les 12 épisodes de la saison 4 seront de nouveau diffusés sur ICI TÉLÉ à compter du vendredi 12 janvier à 20h. Toutes les saisons précédentes sont disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA et en rattrapage sur ICI TOU.TV.