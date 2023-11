Photos : La 2e saison d'Avant le crash se termine dans l'émotion totale

C'est ce lundi 13 novembre que s'achève la seconde saison d'Avant le crash, une saison marquée par des performances stellaires et des histoires crève-coeur.

La semaine dernière, Émile Proulx-Cloutier offrait la performance de sa carrière, en faisant plonger son François dans une profondeur inquiétante, qui a fait craindre le pire à tous. Une scène marquante de cette suite, toujours aussi habilement réalisée par Stéphane Lapointe.

Que nous réserve cette finale de saison? Les auteurs, Kim Lizotte et Éric Bruneau, ont choisi de tricoter une finale douce-amère où certains ont droit à une rédemption et d'autres, non. Tous poseront des choix qui orienteront la suite de leurs trajectoires.

C'est le cas de Vincent et Patrick (Benoît Drouin-Germain et Mani Soleymanlou) qui, après avoir vacillé dans l'incertitude, ont droit à une finale heureuse. Les deux privilégieront leurs familles, envers et contre tous.

De son côté, Marc-André (Éric Bruneau) est aux prises avec un dilemme éthique qui pourrait transformer sa carrière. Peut-il accepter tout cet argent aux dépens d'enfants dont la santé pourrait être fragilisée par les émissions polluantes d'une compagnie? Ses choix transformeront à jamais sa vie. Plus encore, les choix amoureux de Marc-André n'ont pas toujours été judicieux, ce qui continuera d'être le cas.

Enfin, François (Émile Proulx-Cloutier) avait vécu son crash personnel la semaine dernière, commettant l'irréparable avec son fils. Ses actions ont teinté la perception de ses fidèles amis. Certains veulent l'aider, d'autres ne peuvent cautionner son geste désespéré. Mais pour remonter, François devra prendra la décision de s'aider lui-même. Malgré ce qu'elle a vécu dans son divorce, Évelyne (Karine Vanasse) viendra à sa rencontre. On retrouve d'ailleurs dans cette rencontre les scènes les plus émouvantes de cette finale. Vous ne voudrez pas manquer cela!

Pourrait-il y avoir une suite? Certes, les quelques secondes de la finale nous laissent entendre que c'est possible, comme vous le constaterez ce soir. Les démons ne sont jamais bien loin, même si l'on tente de les repousser...

D'ailleurs, on confirme aujourd'hui dans Le Soleil, sous la plume du journaliste Richard Therrien, qu'une troisième saison est d'ores et déjà en développement. La boucle aurait pu être joliment bouclée avec ce deuxième chapitre sans temps morts, mais parions que les auteurs réussiront à nous fignoler une troisième saison à la hauteur des très hautes attentes qui viennent maintenant avec ce projet.

Voyez des images de la finale ci-dessous.