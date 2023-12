Pensons aussi aux mille et une couleurs qu’elle a pu insuffler à son interprétation de Dominique dans Avant le crash , un personnage complexe et tout en nuances. À ce sujet, elle nous confirme qu’il devrait y avoir une troisième saison. « (…) Mais ce ne sera pas avant l’an prochain. Les auteurs, Éric et Kim , se donnent un an pour revenir. Ça veut dire que ça ne sera pas l’automne prochain, mais l’autre après. Est-ce que Dominique Després sera là ? Je ne le sais pas, je l’espère. »

« C’est très différent. Je me sens tellement choyée. On ne m’a pas encore mis dans une case. De M’entends-tu à Toute la vie , où je faisais un personnage avec des problématiques de santé mentale, là, une lieutenante… Je suis très chanceuse. »

Pour la comédienne qui a enseigné le théâtre et accumulé les rôles secondaires durant de nombreuses années, les opportunités se multiplient et sont diversifiées, depuis quelque temps.

C’est toujours intrigant, lorsque les artistes se confient, en ne pouvant rien dire… L’histoire dans laquelle plongera Marie-France nous fera-t-elle pleurer? Ce à quoi elle répond : « Eum... Je ne penserais pas ! Mais… Ça va faire en sorte que les spectateurs vont se poser des questions! Comment en parler sans en parler... (rires) »

On comprend que ce sera une trame à suivre sur plusieurs épisodes, comme la comédienne a eu plusieurs jours de tournages sur le plateau. D’ailleurs, elle y qualifie l’ambiance de très conviviale : « Vraiment, agréablement surprise. Ça roule, ça roule vite. Mais je dirais que je suis confortable là-dedans aussi. C’est une très belle équipe. Les acteurs, eux, ça fait quand même un an, un an et demi qu’ils sont là. »

Si son enchantement trahit une certaine appréhension, elle explique : « On entend toujours dire que ça tourne vite… Oui, ça tourne vite, mais ça n’empêche pas de faire du bon travail. Il faut être prêt, bien savoir son texte, mais on est bien accueilli par les autres acteurs. La réalisation aussi. Moi je n’avais jamais tourné avec Danièle Méthot et c’est une très, très belle rencontre. Je suis très contente de ça. »

Avez-vous vos hypothèses en tête concernant son arrivée dans la série? Il faudra rester à l’affut des prochains épisodes, jusqu'à finale de mi-saison le 14 décembre, puis au retour des fêtes en janvier 2024, pour apercevoir la comédienne sous les bons soins des urgentologues de Saint-Vincent.

Les plus fins observateurs retrouveront aussi Marie-France dans Les Météorites, une web-série dramatique qui sortira cet hiver, sur Tou.tv. À suivre!