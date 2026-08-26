Un nouveau rôle différent pour Benoît Brière à la télé

Benoît Brière faisait partie, ce mardi, des artistes et artisans présents au lancement de la programmation automnale de Corus. En effet, le grand comédien tiendra un rôle bien différent dans un docufiction intitulé Pirates de l'art, dont le sujet est fascinant et qui verra le jour à l'hiver 2027 sur Historia et sur la plateforme Vivéo.

Le docufiction nous est décrit ainsi : Son nom ne vous dira probablement rien : Réal Lessard. Pourtant, jadis, ce nom a fait trembler le milieu des arts. Ce natif de Mansonville, en Estrie, a peint des centaines de faux tableaux, qu'il signait Modigliani, Van Dongen ou Picasso. Il a fraudé galeristes, collectionneurs, encanteurs et conservateurs de musées du monde entier, de New York à Tokyo en passant par Paris et Rio. Un Québécois au coeur de la plus grande arnaque artistique du siècle dernier?

Comment se fait-il qu'on n'en ait pas plus entendu parler?! Peut-être parce que le gars d'ici était réservé, contrairement aux deux rastaquouères avec qui il formait un trio. L'histoire a retenu les noms de Elmyr de Hory et de Fernand Legros, mais le rôle de Réal Lessard demeure un mystère. Chose certaine, si c'est une preuve de son talent de faussaire, des trois, il est le seul a s'être tiré d'affaires. Il y a une histoire à raconter... une enquête à faire.

Alors qu'Alexis Martin prêtera ses traits à Réal Lessard, dans la portion fictive de ce projet, Benoît Brière lui jouera Elmyr de Hory, un complice dans cette histoire étonnante de falsification d'oeuvres d'art.

S'il n'avait pas encore tourné le projet, Benoît Brière s'est montré emballé ce mardi, dans une entrevue avec Showbizz.net. Il nous décrit son personnage ainsi : « C'est un projet très récent en ce qui me concerne, mais que je trouve admirable parce qu'il m'a complètement déstabilisé. »

En fait, bon, docudrama, c'est sûr que je participe à la portion fiction de la chose, mais fiction archivée, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des histoires vraies.

« J'ai vu le documentaire qu'Orson Wells a fait sur le personnage que je vais jouer, en l'occurrence, Elmyr de Hory, mais ce qui est déstabilisant, c'est : elle est où la limite, justement, de qu'est-ce qu'on considère être correct dans le processus artistique? », ajoute-t-il, en soulevant la question, toujours d'actualité, du droit d'auteur.

Il nous raconte en outre la technique quasi invraisemblable utilisée par les faussaires pour pouvoir exploiter leur "commerce" : « On va voir l'artiste peintre qui fait mille dessins par jour et on lui laisse croire, à lui, qu'on a trouvé l'un de ses dessins. Puis l'artiste regarde l'oeuvre et il fait "il faut que ce soit moi", mais il ne se souvient pas. Eux disent alors : "C'est sûr que nous, puisqu'on l'a trouvée, ce qui va nous arranger, c'est que tu l'authentifies". Alors l'artiste authentifie l'oeuvre pastichée. » Une technique improbable qui a toutefois mené à l'une des plus grandes fraudes de l'histoire du milieu des arts.

C'est gigantesque comme supercherie, puis ça représente beaucoup, beaucoup d'argent.

Quant à son personnage, Benoît Brière indique : « C'est un extravagant. Homosexuel. Et ce n'est pas péjoratif, c'est qu'il est très… Il a le côté très flamboyant, quasiment à la Cage aux Folles. » Le comédien avoue, en riant, que c'est sans doute sa feuille de route, alors qu'il a souvent campé des rôles féminins (La cage aux folles ou Madame Lebrun notamment), qui lui a sans doute permis d'obtenir ce contrat. Pas de doute, nous prendrons plaisir à découvrir Benoît Brière dans ce nouveau défi de jeu.

Le docufiction unique Pirates de l'art, d'une durée de 120 minutes, sera présenté à l'hiver 2027 sur Historia (date à confirmer).