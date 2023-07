Madame Lebrun

Chef incontestée de son clan, Germaine Lebrun a une opinion sur tout et adore mettre son nez dans ce qui ne la regarde pas. Parmi ses enfants, on retrouve Carole, à la recherche de l’âme sœur, Bruno, un gars bonasse déguisé en mascotte, Gaëtan, l’hypersensible, Marc, un charpentier analphabète, et François, un missionnaire qui a le cœur sur la main. Germaine prend aussi un malin plaisir à rendre la vie difficile à ses belles-filles et à son beau-père. Enfin, Margot, meilleure amie de Germaine, viendra souvent faire son tour alors que Steve, petit voyou et ami de Bruno, mettra la pagaille dans la vie de la famille. D'après l'oeuvre de Brendan O'Carroll.