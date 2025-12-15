Peter Pan : Une belle dose de merveilleux pour contrer la froideur de l'hiver

Ce lundi soir, tandis que le froid se faisait mordant à l'extérieur, nous étions conviés dans une aventure féérique, où les songes deviennent réalité et les enfants sont rois. Avec sa comédie musicale Peter Pan, présentée à l'Espace St-Denis jusqu'au 11 janvier prochain, le metteur en scène Luc Guérin nous propose de faire un voyage au pays imaginaire, en compagnie d'une talentueuse distribution, qui enchante et fait rêver. Comment y résister?

C'est au milieu d'un ciel étoilé que débute cette histoire, alors que Peter Pan, un éternel adolescent, débarque dans la chambre des enfants de la famille Darling. Il les invitera à faire un voyage magique à travers les étoiles qu’ils n’oublieront jamais. Dans cette aventure au Pays Imaginaire, Peter, Wendy, John, Michael et la bande des enfants perdus devront faire équipe afin de vaincre le méchant Capitaine Crochet et ses moussaillons maladroits.

Au coeur de cette fresque, qui a connu plusieurs adaptations sur scène comme à l'écran, on retrouve la pétillante Éléonore Lagacé, qui endosse avec fougue le rôle-titre, nous épatant au passage avec ses prouesses vocales et physiques. À ses côtés brille la jeune Alice Déry, dont on peut enfin découvrir l'étendue du talent dans un rôle d'importance. Léopold Lafontaine et le jeune Théo Frappier complètent le trio Darling et que dire de la bouille de ce dernier, qui réussit à attirer tous les regards, bien qu'il soit haut comme trois pommes. Il donne d'ailleurs la réplique à sa mère dans la vraie vie, la comédienne Ève Dessureault, qui prête ses traits à la mère de la famille Darling.

Impossible d'oublier le formidable Benoît Brière, qui continue d'être un enchantement perpétuel, cette fois en arborant les traits du fameux Capitaine Crochet. En s'éloignant drastiquement de sa partition dans la série Empathie, le comédien adopte ici un jeu burlesque qui vous fera rire régulièrement. Infatigable et franchement comique, Benoît Brière s'avère être le Crochet parfait. Il ne faut pas oublier Tommy Joubert, qu'on retrouve dans deux rôles plutôt qu'un, dont celui de Mouche, et qui n'a plus rien à prouver sur scène. Ce sont 17 artistes qui forment la distribution, appuyés par un talentueux orchestre de 7 musiciens.