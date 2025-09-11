Accueil
Benoît Brière s'éclate dans la publicité pour ce nouveau projet

Quelle métamorphose!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Après nous avoir ébloui complètement dans la peau de Monsieur Dallaire dans la série à succès Empathie, voilà que le comédien Benoît Brière se métamorphose à nouveau, cette fois pour incarner le célèbre Capitaine Crochet dans la comédie musicale Peter Pan.

Le groupe Entourage et le réalisateur Pier-Luc Gosselin ont d'ailleurs tourné une publicité formidable, dans laquelle le comédien s'éclate dans la peau de ce personnage détestable.

Voyez le résultat amusant dans la vidéo ci-dessous.

La plus féérique des comédies musicales de tous les temps, Peter Pan, se dépose au Québec pour la toute première fois! Grand classique de Broadway récipiendaire de 3 Tony Awards, ce spectacle de grande envergure vous transporte dans un monde magique où naissent les rêves et où personne ne grandit jamais. Dans une mise en scène signée Luc Guérin et avec des chorégraphies de Team White, 22 talentueux artistes sur scène et un orchestre composé de 6 musiciens, Peter Pan, la comédie musicale enchante petits et grands avec son histoire intemporelle et toujours actuelle que tous adorent. Soyez éblouis par cet univers exceptionnel saupoudré de magie et de haute voltige, et retrouvez votre cœur d’enfant grâce à Peter Pan, Wendy, Capitaine Crochet, Fée Clochette, Mouche, Lily la Tornade, John, Michael, les enfants perdus et plusieurs autres.

Tout débute un soir lorsque Peter Pan, un petit être qui refuse de grandir, visite la chambre des enfants de la famille Darling. Grâce à une pincée de poussière de fée, ils commencent alors ensemble un voyage magique à travers les étoiles qu’ils n’oublieront jamais. Dans cette aventure au Pays Imaginaire, Peter, Wendy, John, Michael et la bande des enfants perdus doivent se rallier afin de vaincre une bande de pirates maladroits et, bien sûr, le méchant Capitaine Crochet.

Éléonore Lagacé prête ses traits à Peter Pan, tandis que Tommy Joubert, Alice Déry, Léticia Jimenez, Léopold Lafontaine et Ève Dessureault font aussi partie de la distribution. On y retrouve aussi le fils de deux artistes bien connus.

C'est à voir du 12 au 31 décembre à l'Espace St-Denis à Montréal et plus tard à Québec.

Photo de Benoît Brière
Benoît Brière

