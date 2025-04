Benoît Brière aborde son rôle bouleversant dans Empathie : « C'est une écriture qui est exceptionnelle »

Depuis le début de sa diffusion, la série Empathie de Florence Longpré récolte des louanges partout sur son passage. Auréolée du prix du public au Festival international Séries Mania en France, cette nouvelle proposition s'intéresse à la maladie mentale sous toutes ses coutures, en proposant des performances marquantes et des réflexions douces-amères sur le deuil et l'importance d'autrui. Lisez nos impressions ici.

C'est dans ce contexte que l'on retrouve le comédien Benoît Brière complètement métamorphosé, alors qu'il prête ses traits au personnage de Jacques Dallaire, un patient de l'Institut psychiatrique Mont-Royal, où la psychiatre Suzanne Bien-Aimé, jouée par Florence Longpré, est recrutée. D'abord aux prises avec des hallucinations et un épais brouillard mental, ce patient retrouvera peu à peu sa lucidité, auprès de la psychiatre bienveillante qui a pris la décision de modifier sa médication pour pouvoir travailler en thérapie avec ce patient. Des rencontres qui s'avèrent particulièrement bouleversantes, autant pour les protagonistes que les téléspectateurs.

Au sujet de ce projet en or, qui lui a été confié au détour d'un café avec l'autrice, Benoît Brière nous dit : « Ça a donné ce que ça donne, c'est-à-dire une écriture qui est exceptionnelle! Je n'ai jamais vu ça. Honnêtement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une affaire de même. »

« Ne nous le cachons pas, c'est une tragédie cette histoire d'Empathie », nous dit-il « Une multitragédie. C'est tout le monde qui vit un drame épouvantable, incluant le personnage que joue Florence, qui se dépatouille elle-même dans sa vie complexe. Et ça devient une sorte de grande famille, parce que cette nouvelle psychiatre-là a décidé de vraiment travailler pour aider le monde. »

Il nous dit ceci à propos du parcours de son personnage : « Elle va en apprendre petit à petit sur ce bonhomme-là qui a un passé, dès sa naissance, horrible, dans une campagne profonde. Une enfance horrible, où il a été balloté d'une famille à l'autre. Et il va trouver un moyen dans sa vie pour se défendre, qui n'est peut-être pas le bon. Il va mettre ça régulièrement à exécution. Ça va faire en sorte qu'il est potentiellement criminel à cause de ça, c'est extrêmement complexe. Et on va découvrir des personnes autour de lui. Mais c'est un homme très peu bavard. »

Dans le cas de M. Dallaire, c'était vraiment une question d'émotion, une question d'hypersensibilité, à fleur de peau. Action, action. On va dans l'émotion.

En ce sens, le sixième épisode d'Empathie, qui sera proposé sur CRAVE à compter de ce jeudi, plongera dans le passé de Monsieur Dallaire, pour nous permettre de comprendre l'évolution de ce personnage complexe.

C'était extraordinaire à jouer.

Le comédien nous confie son appréciation du travail de l'autrice : « J'étais un fan infini de cette fille-là. Parce que je me disais, je ne peux pas croire le talent qu'elle a. C'est pluriel, dans l'écriture, dans le jeu. etc. »

Il conclut : « Je veux que les gens découvrent ça, c'te patente-là, Empathie. Et il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait d'autres saisons. Le potentiel est là. Ça n'a pas été conçu pour ça, mais le potentiel est là. »

Nous joignons donc notre voix à celle du talentueux Benoît Brière, pour formuler ce souhait, puisque nous nous sommes déjà attachés aux personnages de cette histoire tragi-comique, et que nous aimerions les voir évoluer au-delà d'une saison initiale. Plus encore, la matière première d'Empathie est riche et sans mesure, permettant d'explorer d'autres parcours marqués par la maladie mentale et la rédemption.

Empathie compte dix épisodes de 45 minutes diffusés, à raison d'un par semaine, sur CRAVE. C'est à voir absolument!

Découvrez ici notre entrevue avec la comédienne Brigitte Lafleur qui s'est aussi transformée pour interpréter une autre patiente de l'institut. Elle est stupéfiante!