Brigitte Lafleur est stupéfiante dans Empathie : « On dirait que je ne voulais pas en donner moins jamais »

Depuis la semaine dernière, les téléspectateurs peuvent découvrir la nouvelle offrande de l'autrice Florence Longpré, la magistrale série Empathie, offerte en primeur sur Crave. Dans cette proposition, l'autrice s'intéresse à la maladie mentale sous toutes ses coutures, en s'invitant dans un institut psychiatrique où oeuvre une psychiatre en déroute, qu'elle interprète d'ailleurs avec brio. S'il y a une série à mettre à votre agenda ce printemps, c'est celle-ci. Lisez nos impressions sur Empathie ici.

C'est dans ce contexte souvent poignant, voire dérangeant, que l'on fait la rencontre de patients qui occupent l’institut psychiatrique Mont-Royal. Parmi ceux-ci, on retrouve Carole Moisan interprétée par Brigitte Lafleur, une femme violente et agressive qui est transférée à l'institut afin de recevoir les soins de la psychiatre Suzanne Bien-Aimé. Après avoir commis un geste irréparable, elle refusait jusqu'à maintenant les traitements et les thérapies. Suzanne arrivera à percer son armure de plomb, au détour de scènes bouleversantes qui ne laisseront personne indemne.

Pour incarner la maladie mentale, la comédienne Brigitte Lafleur s'est complètement métamorphosée. Son personnage est malpropre, grossier, irascible et impétueux, un contre-emploi stupéfiant pour la comédienne, qui a bien voulu nous parler de son expérience de tournage.

« On dirait que j'étais rendue là dans ma vie. Ce n'était pas si compliqué. À mon âge, j'étais quand même fière de moi, de ne plus ressentir le besoin d'être cute en tout temps. L'image, ce n'est plus là. Ça m'a vraiment permis de juste penser à l'intériorité de ce personnage-là », nous explique-t-elle.

« Je savais que ce personnage-là n'a jamais pensé à ce qu'elle a l'air de sa vie », poursuit-elle. « J'avais quelqu'un en tête que j'ai connu qui était vraiment comme ça. C'est drôle, parce qu'elle aimait plus les animaux que les humains, cette personne-là. Je suis un peu partie de ça. Moi, ce qui m'a le plus aidée, c'est la maladie. J'ai écouté ce que les gens peuvent entendre. C'est ce qui m'a beaucoup inspirée. Il y a des exemples de ce que les gens schizophrènes ou qui sont en psychose peuvent entendre à longueur de journée, des voix qui ne les quittent presque jamais, ou juste des sons dérangeants. Après ça, il y a des voix qui t'insultent. C'est ça qui arrive. Carole, elle n'est jamais tranquille. Elle est loin dans sa psychose. Il y a certaines psychoses qui sont sporadiques, qui ont des traits, mais elle, c'est tout le temps. »

Au-delà de ça, l'écriture de Florence, tout y est. Je lisais les scènes et je comprenais.