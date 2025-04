Empathie de Florence Longpré : Un coup de maître qui va droit au coeur

L'autrice campe le rôle principal, celui de Suzanne, une ancienne criminologue surdouée devenue psychiatre. En faisant son arrivée à l'aile D de l’institut psychiatrique Mont-Royal, après un passage écourté dans la police, elle découvrira l'histoire de nombreux patients affectés par la maladie mentale et des écueils douloureux. Elle-même dans une tourmente, elle trouvera dans cette nouvelle vocation un lieu où elle arrive à se valoriser, à l'ombre de ses propres deuils qui continuent de la hanter. Elle fera notamment la rencontre de Mortimer, un candide agent d’intervention, qui porte également une histoire touchante et avec qui elle se liera d'amitié.

Après un passage auréolé au Festival international Séries Mania en France, la série Empathie de Florence Longpré arrive enfin sur nos écrans, bercée par des échos plus que favorables. Avec cette nouvelle proposition, l'autrice de M'entends-tu? et Le temps des framboises s'intéresse de nouveau aux humains dans toutes leur complexité et offre une série pétrie de bienveillance et tissée à même les cordons du coeur. C'est notre télévision québécoise dans tout ce qu'elle a de plus noble.

L'exceptionnel résultat, qui marie délicatement les rires et les larmes, témoigne de l'importance de la main tendue pour chacun d'entre nous et fait la démonstration que tous les humains ont une valeur, nonobstant l'ampleur des obstacles qui se dressent devant eux. Empreinte de poésie, cette grande fresque humaine, si bien écrite par Florence Longpré, plonge dans le quotidien de plusieurs patients qui présentent tous des pathologies différentes et des situations uniques. Nous apprendrons à les découvrir et nous nous émouvrons en les regardant discuter avec Suzanne, dont l'empathie débordante semble justement faire des miracles. Pourtant, en secret, Suzanne combat ses propres démons; la perte d'êtres chers et une dépendance à l'alcool qui s'aggrave. Verra-t-elle poindre la lumière?

Les textes de Florence Longpré vacillent constamment entre drame et humour, avec intelligence et une grande finesse, pour venir nous toucher directement au coeur. Les deux premiers épisodes nous habitent encore, quelques jours après notre visionnement. Et que dire des performances que nous offrent les comédiens choisis pour porter cette histoire, à commencer par Florence Longpré qui réussit à incarner sa matière première, l'empatie, d'un simple regard! Elle est bouleversante. Le duo qu'elle forme avec Thomas Ngijol, comédien français choisi pour interpréter Mortimer, est irrésistible et l'on parie que de nombreuses scènes poignantes nous attendent au détour d'une intrigue en dentelle.

Il faut aussi voir les métamorphoses incroyables que subissent Brigitte Lafleur et Benoît Brière, qui incarnent tous deux des patients qui vivront une grande transformation, sous l'oeil bienveillant de la psychiatre. Encore une fois, ils sont époustouflants de justesse. Derrière la caméra, le fidèle complice de Florence Longpré, Guillaume Lonergan, fait un travail d'orfèvre et sublime le scénario en épiant avec tendresse ses personnages. En ce sens, il multiplie habilement les plans rapprochés, les travellings et les plongées pour un résultat somptueux et prenant.

S'il y a une série à inscrire à votre agenda ce printemps, c'est bien Empathie, un visionnement aussi nécessaire qu'envoûtant, qui ne laissera personne indemne. De la très grande télé!

Produite par Trio Orange en collaboration avec Bell Média, Empathie compte dix épisodes de 60 minutes. Elle sera disponible sur Crave à partir du 10 avril. Deux épisodes seront offerts les 10 et 17 avril. Les épisodes suivants seront diffusés à raison d'un par semaine.

Voyez nos images prises lors du lancement de la série, en présence de tous les artistes et artisans.