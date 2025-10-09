Accueil
Très rare apparition de la femme de Benoît Brière à la télé

Une musicienne professionnelle.

Image de l'article Très rare apparition de la femme de Benoît Brière à la télé
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine prochaine, Les enfants de la télé rendront hommage à un acteur polyvalent et grandement apprécié du public : Benoît Brière.

André Robitaille et Mélanie Maynard s'entoureront de plusieurs amis et collègues du comédien, comme Gaston Lepage, Sonia Vachon, Pascale Montpetit et Guy Nadon.

Il aura aussi la surprise de voir débarquer sur le plateau son amoureuse et mère de ses deux filles, la violoncelliste Christine Harvey. il s'agit d'une rare apparition à la télévision pour la musicienne.

Voyez des images au bas de l'article.

Voyez une photo de Benoît et Christine avec leurs deux magnifiques filles, Talie et Léa, ici.

Ne manquez pas l'hommage à Benoît Brière par Les enfants de la télé, le mercredi 15 octobre prochain à 20 h.

Notons que la semaine suivante, le 22 octobre, ce sera au tour de Linda Malo, Jean-Philippe Perras et Sonia Cordeau de visiter André et Mélanie dans leur chaleureux studio.

Les enfants de la télé, s16 - Spéciale Benoît Brière

1/19
Les enfants de la télé, s16 - Spéciale Benoît Brière
Sur la photo : Benoît Brière, Pascale Montpetit et Guy Nadon © Radio-Canada / Marc-André Lapierre

Informations complémentaires

