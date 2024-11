Le coeur gros après la conclusion de Discussions avec mes parents

Vendredi passé, j'ai eu le bonheur de recevoir en avance l'ultime épisode de Discussions avec mes parents, série coup de coeur qui complète son tour de piste après sept heureuses saisons à l'antenne de Radio-Canada. J'ai pris place sur mon divan, accompagnée de mes deux enfants, qui ont vécu cette aventure télévisuelle à mes côtés depuis le début. Au programme, des adieux avec la famille Morency, suivis d'un épisode spécial sur les coulisses du tournage de cette ultime saison.

Depuis 2018, ma famille et moi-même avons pris plaisir à suivre les histoires du clan Morency, une famille tissée serrée comme il y en a plein au Québec. Ensemble, nous avons ri BEAUCOUP devant notre petit écran, comme nous avons aussi versé quelques larmes. Parce l'amour, sous toute ses formes, c'est rassembleur et toujours émouvant à voir, mais aussi parce que notre propre nostalgie se reflétait bien souvent dans l'intrigue de la série.

Entre les frères et soeur qui se coltaillaient à l'écran, les sourires complices des parents pour leur progéniture, la cuisine qui embaumait les pâtés à la viande de Rollande et l'établi de Jean-Pierre rangé au carré, il y avait matière à nous replonger dans nos souvenirs.

C'est le coeur gros que nous avons visionné les dernières minutes de la série. Pas que l'auteur François Morency nous ait concocté une finale larmoyante, mais bien parce que cette famille télévisuelle va nous manquer énormément. Comme vous pouvez vous en douter, les parents devront quitter la maison qui a vu grandir leur famille dans cet émouvant crépuscule. Pendant ces 30 dernières minutes, on rit autant que l'on pleure, parce que cette douce complicité entre les comédiennes et comédiens est belle à voir. Et la finale vous surprendra peut-être...

Maman, j'ai comme un pincement au coeur...

Voilà les mots que mon adolescent a prononcés après avoir vu ces images, qui resteront gravées dans notre tête longtemps. Avec ce projet, François Morency aura su marquer une multitude de gens et de générations, en nous parlant de famille, de filiation, d'héritage, d'amour fraternel, tout cela sous le couvert de l'humour. Je dois le remercier, ainsi que toute son équipe, pour cela.

Pour apaiser notre deuil, la production a eu la bonne idée d'ajouter un épisode spécial filmé dans les coulisses de cette ultime saison. Dans celui-ci, on voit autant les gens devant la caméra que les artisans à l'oeuvre derrière la caméra. Dans cette belle équipe, l'esprit de camaraderie est évident. C'est sans aucun doute celui-ci qui a transcendé l'écran pour se rendre jusque dans nos salons. Vous y verrez toute l'équipe, émue aux larmes, en tournant les dernières scènes. C'est très touchant. Vous verrez aussi les efforts qui ont été déployés dans les décors et certains plans de caméra. Cet épisode bonus, c'est un beau cadeau que nous fait l'équipe en nous disant au revoir.

Je formule, pour terminer, un souhait qui a certainement dû passer par la tête des principaux intéressés : pourquoi pas un film, inspiré de Discussions avec mes parents, dans lequel on pourrait renouer l'instant d'un moment avec la famille Morency (à l'image du Cyclone de Noël qui cartonne dans les salles en ce moment)? Je comprends que François Morency ait besoin de ranger ce projet dans un tiroir pour le moment, pour mieux passer à autre chose, mais sait-on jamais... Pour employer une expression largement galvaudée, je lance cela dans l'univers!

La finale de Discussions avec mes parents sera présentée le lundi 25 novembre à 19 h 30 sur les ondes de Radio-Canada. Elle est déjà offerte en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv. La spéciale coulisses sera présentée le lundi 2 décembre à 19 h 30 sur les ondes de Radio-Canada, et disponible en primeur le lundi 25 novembre sur l'Extra.