Cette liste fournie par François Morency vous fera rire aux éclats!

La semaine prochaine, dans Discussions avec mes parents, l'autrice Danielle Cuivre sera à l'honneur, pour une raison que nous vous laissons découvrir. Si la comédienne Sophie Faucher, qui prête ses traits à l'autrice, n'y est pas physiquement, elle y est assurément en pensées.

Pour l'occasion, la formidable Rollande (Marie-Ginette Guay) aura l'occasion de se réunir avec ses amies et François Morency, pour discuter de leurs romans préférés dans la prolifique collection de l'autrice. Rires assurés!

C'est d'ailleurs dans ce contexte que vous aurez droit à une apparition d'une comédienne que vous aimez beaucoup.

Saviez-vous que pendant les 7 saisons de Discussions avec mes parents, ce sont plus de 150 titres de romans de Danielle Cuivre qui ont été inventés par François Morency? C'est énorme!

On peut très bien s'imaginer l'auteur cogitant sur ces titres, pour trouver les plus ridicules, drôles et évocateurs possibles!

François Morency nous a gentiment fourni une liste d'une trentaine de ces titres, tous plus suggestifs et lubriques les uns que les autres. Que c'est drôle!

Mettez-vous un sourire au visage en la lisant, ci-dessous :

Le savoureux suçon de Sophie

Les concombres de l’espoir et son héros Brad Longfinger

Le postérieur du supérieur, dans lequel Stéphano de la Croché s’assoit sur une grenade brisant son rêve de devenir champion de salsa cubaine

Les grelots du matelot

Torrides réunions syndicales

Amour complexe avec le facteur humidex

Le cuisinier aux avocats tendres

L’ombre du stérilet

Attouchements convoités et patates pilées

Panique dans la toilette chimique

Le cornet du gringalet

Le bel homme qui sentait le cheval

Sensualité et Vilebrequin

Les quenouilles du plaisir

Amants et Allergiques

Le rotoculteur de l’amour

Le Casanova du parc industriel

Romance à l’abattoir

Démangeaisons dans la garnison

Les mamelons de Pâques

Retrouvailles sensuelles au bureau des véhicules

Je mange de l’italien 2 fois par semaine

Rendez-vous galant pendant un test d’urine

Cuisse de velours et index de Fer

Le plombier qui provoquait des fuites

Traître et glissant

Samedi soir dans un champ de concombres

L'anguille visqueuse du poissonnier

Rage et crémage

Coquine canicule dans les culottes de Corinne

Les joies de la pipe à la tabagie

Crampes pelviennes au bal masqué

Pause café sur le visage d'un clown

La soeur silencieuse qui sue sous ses seins

Zoé Zamboni, lisse et humide

Le string soie dentaire du dentiste pervers

Et notre préféré :

Alerte météo dans les caleçons de Carl Roméo

D'ailleurs, plus tôt cette saison, nous avons eu le bonheur de faire une visite du plateau de Discussions avec mes parents et de nous asseoir dans la salle de couture de Rollande, où trônaient plusieurs livres fictifs de Danielle Cuivre.

Ci-dessous, petite photo de votre humble journaliste, beaucoup trop heureuse, avec le fameux bouquin en main. Un très beau souvenir! ❤️

Discussions avec mes parents se poursuit les lundis à 19 h 30 sur les ondes de Radio-Canada.