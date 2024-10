La comédienne Carmen Sylvestre fait une apparition dans une série coup de coeur

S'il y en a une capable de nous faire rire, c'est bien la comédienne Carmen Sylvestre, qui s'est fait connaître avec les sketchs déjantés de l'émission Les détestables.

C'est donc avec un plaisir non dissimulé qu'on la retrouve dans Discussions avec mes parents, dans un segment qui vous fera crouler de rire, dans lequel on rend hommage à l'autrice fictive Danielle Cuivre et ses écrits lubriques. Vous comprendrez pourquoi bien assez vite!

En effet, la comédienne se joindra à Rollande (Marie-Ginette Guay), ses amies et François Morency pour nous offrir une scène franchement amusante.

C'est à ne pas manquer!

Voyez des images ci-dessous.

Le synopsis de cet épisode, que vous pourrez voir le 21 octobre, va comme suit : Après un long processus de sélection, les parents trouvent finalement les personnes parfaites pour leur maison. Ils entreprennent donc la recherche de leur future demeure, et des amis de Jean-Pierre, Guy et Luc, viennent à la maison pour les convaincre de rejoindre leur communauté naturiste.

On peut croire que l'auteur François Morency s'est vraiment amusé en écrivant cet épisode, qui regorge de répliques truculentes!

L'ultime saison de Discussions avec mes parents se poursuit les lundis à 19 h 30 sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Rappelons que dans l'épisode de cette semaine, Jean-Philippe Wauthier et son look se sont fait écorcher, nous offrant au passage l'un des meilleurs épisodes de la série. Voyez des photos ici.