Pour souligner la fin de ce beau et long mandat, François Morency a écrit sur ses réseaux sociaux : « Il était tard lundi soir, en fait il était tôt mardi matin, lorsque nous avons complété le tournage de la 7e et dernière saison de Discussions avec mes parents. C’était une scène en famille, comme il se doit. Et lorsque le réalisateur a crié « coupez », Vincent, Marie-Ginette, Blaise, Caroline et moi-même avons fait une longue accolade pour se remercier mutuellement pour ces merveilleuses années de gros bonheur. Très hâte de vous montrer ces derniers épisodes les lundis soirs dès septembre. »

Voyez sa publication complète ci-dessous, accompagnée de cette photo où l'on sent toute la complicité de cette adorable « famille du petit écran »

La 7e saison sera composée de 10 épisodes réguliers et de deux épisodes « Spécial flashback » où de nouvelles intrigues se mélangeront à certaines scènes marquantes des six dernières saisons. Il y aura également un épisode spécial coulisses qui sera diffusé à la toute fin de la saison, dans laquelle on retrouvera des images prises tout au long du tournage de cette 7e saison.

