Discussions avec mes parents propose un épisode spécial « Souvenirs de famille »

Cette année, dans le cadre de l'ultime saison de Discussions avec mes parents, Radio-Canada a demandé à l'auteur François Morency de préparer deux épisodes spéciaux remplis d'images d'archives marquantes.

Le premier de ces deux épisodes vous sera présenté ce lundi 7 octobre. Il est déjà disponible en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

C'est ainsi que vous pourrez voir la nouvelle idée de Rollande et Jean-Pierre (Marie-Ginette Guay et Vincent Bilodeau), un voyage en famille dans un motorisé à Old Orchard. Cette réunion de famille sera l'occasion pour les membres du clan Morency de se remémorer plusieurs moments de leur histoire familiale.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Dans ce premier épisode spécial souvenirs de famille, les parents et les enfants partent pour Old Orchard en VR. En complément des nouvelles aventures liées à ce voyage qui ne sera pas simple, nous reverrons certains moments marquants des six premières saisons de la série.

Vous aurez notamment droit au retour du fameux « Come On » de François Morency, comme vous pouvez le voir dans l'extrait ci-dessous, franchement drôle!

Vous pourrez aussi renouer avec les surnoms hilarants que François utilise pour désigner ses correspondants quand il envoie des lettres via Postes Canada / Canada Post. Par le fait même, vous aurez droit à l'intervention rigolote de Denis Bouchard, qui continue de nous faire rire dans la peau de Roch Garneau.

Pour les adeptes, c'est vraiment un épisode à ne pas manquer.

Soyez au rendez-vous ce lundi à 19 h 30 sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que François Morency nous expliquait récemment la métamorphose physique du jeune comédien qui le personnifie dans la série, Émeric Bissonnette. Une vidéo à voir juste ici.