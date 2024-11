Découvrez des images du dernier épisode à vie de Discussions avec mes parents 😭

La série Discussions avec mes parents se conclura le 25 novembre prochain.

Dans cet ultime épisode, les parents organisent un dernier souper de famille avec tout le monde avant de quitter officiellement la rue Marie-Rollet. La maison est ensuite vidée de son contenu, et tous et toutes se préparent pour le départ officiel vers la Résidence Hinse. On assiste alors aux drôles et doux adieux de la famille Morency.

On peut voir sur les images de l'épisode en question que les larmes seront au rendez-vous. Voir cette maison, qui nous a accompagnés pendant sept ans, complètement vide, risque aussi de faire sangloter bien des fidèles téléspectateurs.

Voyez toutes les photos au bas de l'article.

Notons qu'il reste encore quatre épisodes avant cette grande finale, qui sera assurément déchirante.

Dans l'avant-dernier épisode (18 novembre), Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) et Rollande (Marie-Ginette Guay) visiteront la fameuse Résidence Hinse. Sur place, ils rencontreront des résidents, dont Yves Cartier (Pierre Lebeau), un célibataire « actif » qui tente de séduire Rollande et Judith (Caroline Bouchard), ainsi que le Sergent Tougas (Guy Thauvette), un ex-militaire très intense.

Aussi, le 11 novembre, nous assisterons à un deuxième épisode spécial « souvenirs de famille » alors que François se retrouve à l’hôpital après avoir eu une faiblesse dans le stationnement du centre commercial.

Un programme emballant d'ici la fin!

Discussions avec mes parents est diffusé les lundis soirs à 19 h 30 sur les ondes d'ICI Télé.